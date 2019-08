vor 17 Min.

Neuer Malteser-Dienst: Damit in der Schule nicht der Magen knurrt

Mit einem gesunden Frühstück und Pausenbrot lernt es sich besser. Aber oft gehen Kinder morgens in die Schule, ohne etwas gegessen zu haben – besonders, wenn sie aus sozial benachteiligten Familien kommen. Die Malteser Neu-Ulm wollen deshalb einen neuen Dienst starten.

Von Ariane Attrodt

Viele Kinder gehen morgens ohne Frühstück in die Schule, besonders wenn sie aus sozial benachteiligten Familien kommen. Doch wenn im Mathe- und Deutschunterricht ständig der Magen knurrt, ist Lernen eigentlich unmöglich. Diesem Problem wollen die Malteser Neu-Ulm entgegenwirken: Sie starten ab Februar einen neuen Dienst – das „Malteser Schülerfrühstück“. Los geht es erst einmal an einer Grundschule. Doch zuvor brauchen die Malteser Ehrenamtliche.

Schon seit Langem wollte Pia Eble, Leiterin der Neu-Ulmer Geschäftsstelle der Malteser, ein Angebot für Kinder beziehungsweise gegen Kinderarmut starten. Doch lange fehlte ihr eine passende und umsetzbare Idee. Vor vier Monaten entdeckte Eble dann im internen Malteser-Magazin einen Artikel über die Kindertafel im oberbayerischen Trostberg (Landkreis Traunstein). Das Konzept: 45 Minuten vor dem Unterricht sorgen freiwillige Helfer in einem der Klassenräume für ein ausgewogenes Frühstück der Grundschüler. Mittlerweile engagieren sich etwa 70 Ehrenamtliche und zahlreiche Spender bei dem Projekt, das stetig ausgeweitet wurde. „Als ich das gelesen habe, dachte ich: ,Das ist es‘“, erzählt Leiterin Eble.

Sie hörte sich bei verschiedenen Grundschulen um, um die hiesige Situation und den Bedarf eines solchen Angebots auszuloten. Und stellte fest: „Es gibt wirklich Schulen, wo die Kinder auch ganz früh vor Unterrichtsbeginn abgeliefert.“ Entweder, weil die Eltern dann zur Arbeit müssen oder auch weil die Kinder aus sozial benachteiligten Familien stammen, wo die Eltern es nicht schaffen, die Kinder am Morgen mit einem Frühstück zu versorgen. Wenn Eltern jahrelang beispielsweise arbeitslosen seien, fielen sie tiefer und tiefer in ein Loch. „Auch, wenn sie ihre Kinder lieben, ist es dann für sie schwer, sich um sie zu kümmern“, so Eble.

Neuer Malteser-Dienst "Schülerfrühstück" soll im Februar starten

Sie ist sich bewusst: „Man kann natürlich sagen, dass mit so einem Dienst die Eltern aus der Verantwortung genommen werden.“ Und weiter: „Es wird natürlich welche geben, die das auszunutzen.“ Aber ansonsten seien am Ende die Kinder die Leidtragenden. Denn Chancengleichheit sei auch hier in der Region nicht unbedingt vorhanden. Das Angebot sei da natürlich nur eine Kleinigkeit, aber: „Irgendwo muss man ja anfangen.“

Fest steht jetzt auf jeden Fall: Das Schülerfrühstück soll zu Beginn des zweiten Halbjahrs im kommenden Februar starten – und zwar zunächst einen Morgen pro Woche an der Neu-Ulmer Grundschule Mitte. „Wir fangen damit an und schauen, wie es angenommen wird“, sagt Eble, die derzeit mit Bäckern, Molkerein und Supermärkten in Kontakt tritt, um diese als Spender zu gewinnen.

Mit dem Schülerfrühstück sollen die Grundschüler auch eine ausgewogene, gesunde Ernährung lernen und sich anschließend besser auf den Unterricht konzentrieren können. Das Angebot soll aber nicht nur den Magen der Kinder füllen, sondern ihnen auch Geborgenheit schenken und durch den Umgang mit den älteren Ehrenamtlichen auch die Sozialkompetenz stärken – es soll also auch „Nahrung für die Seele“, wie es auch auf dem Plakat der Malteser steht.

Die Kinder sollen zudem gewisse Regeln einhalten: „Ich würde schon Wert darauf legen, dass sich zunächst alle begrüßen und dann die Kinder mithelfen, den Tisch zu decken“, sagt Eble. Herumspringen und zwischendurch in ein belegtes Brot beißen, sollen die Grundschüler auf jeden Fall nicht: „Die Helfer und die Kinder sollen gemütlich zusammen sitzen und in Ruhe frühstücken – wie man es eigentlich auch tun sollte.“

Malteser Neu-Ulm suchen Ehrenamtliche für neuen Dienst

Derzeit ist Eble auf der Suche nach freiwilligen Helfern. „Ich denke, dass es ein Projekt ist, bei dem sich Ehrenamtliche gerne einsetzen“, sagt sie. „Zehn oder zwölf Helfer wären schon schön, mehr sind immer gut.“ Der Dienst ist zunächst auf etwa 30 Kinder ausgelegt. „Wir brauchen schon irgendeinen Rahmen“, betont Eble. Denn die Ehrenamtlichen, die vorab mehrere Kurse absolvieren müssen, seien eben keine pädagogischen Fachkräfte. Ebles Motto: „Wir wollen lieber klein anfangen und das Ganze aufbauen, als groß anzufangen und es dann einstampfen zu müssen.“

Wer mithelfen will, sollte natürlich gerne mit Kindern arbeiten – aber auch nichts dagegen haben, früh aufzustehen. „Wenn das Schülerfrühstück um 7 Uhr losgeht, muss man schon um 6.30 Uhr in der Schule sein“, erklärt Eble. Wenn sich viele Helfer finden, kann sie sich auch vorstellen, das Angebot an einer weiteren Schule aufzubauen.

Wer bei dem „Malteser Schülerfrühstück“ mithelfen will, kann sich bei Pia Eble melden – per Telefon unter 0731/725656 oder per E-Mail an pia.eble@malteser.org

