Neuer Pächter: Im Ex-Myer’s in Ulm wird bald wieder gefeiert

Das M für Myer’s ist am Lautenberg sowohl am Ex-Café als auch an der Tür zur Disco noch da. Klar ist: Namen und Konzept ändern sich.

Plus Die Disco am Lautenberg hat einen neuen Pächter, der auf ein älteres Publikum setzen will. Die Namensrechte des Kult-Clubs haben sich Größen aus dem Rotlicht gesichert.

Von Oliver Helmstädter

Eine „Millionensumme“ steckt der Ulmer Marc Wölfle, nach eigenen Angaben, in die ehemalige Diskothek Myer’s am Ulmer Lautenberg. Der Ulmer Makler ist künftig mit seiner Firma auch Betreiber des neuen Clubs und investiert zusammen mit dem Inhaber der Immobilie. Den berühmten Namen Myer’s wird die Gaststätte aber nicht mehr tragen, im Rahmen der Insolvenz des früheren Betreibers gingen die Rechte an Bestrim Berisha, den stadtbekannten Bordellbetreiber.

Aufgestuhlt: An der Bar im Myer’s gibt es seit dem Corona-Lockdown nichts mehr zu trinken. Nun wird auch sie abmontiert.

Bewusst lösen vom früheren Konzept möchten sich der 43-jährige Wölfle und der Inhaber des Gebäudes. „Für meine Generation und darüber gibt es in Ulm kaum Angebote.“ Das möchte er mit dem neuen, noch namenlosen Club bald ändern. Wobei Club auch nicht die wirklich passende Beschreibung sei: Denn es werde auch ein Restaurant integriert, dass sich auf einfachere Gerichte wie Pizza und Currywurst spezialisiere. „Alle 90er-Partys sind immer ausverkauft“, sagt Wölfle und nennt damit gleich eine zentrale Veranstaltungsreihe, die etwa im Neu-Ulmer Wiley Club in Vor-Pandemie-Zeiten sehr erfolgreich lief.

Die Party ist hier seit Monaten vorbei. Nun wird die Disco ausgeschlachtet: Die Musikanlage des Myer’s wurde bereits verkauft und am Mittwochnachmittag abmontiert.

An den Wochenenden sollen so verschiedene Motto-Tage ein etwas älteres, feierfreudiges Publikum locken. Die Bandbreite sei groß: von Rock bis Schlager. Passend: Wölfle bezeichnet sich auf seiner Homepage als Immobilien-Experte für die Ferieninsel Mallorca.

Der Umbau am Lautenberg laufe bereits. Wann Eröffnung ist, bleibt aber unklar. Klar ist nur: „Nach der Pandemie.“ An guten Tagen drängelten sich schon mal um die 1000 Menschen in den 600 Quadratmetern großen Räumen, manchmal waren es auch noch ein paar mehr. Gedränge und Lärm vor dem neuen Klub solle es aber nicht geben. Schon jetzt arbeite der Ulmer Sicherheitsdienst SHS an einem kameragestützten Sicherheitskonzept.

Einst als „harte Tür“ bekannt: der Eingang zum Myer‘s.

Ende August wurde, wie berichtet, das Insolvenzverfahren gegen den früheren Betreiber der Disco eröffnet. Insolvenzverwalter ist der Ulmer Anwalt Klaus Tappmeier. Auf Anfrage unserer Zeitung sagte Marc Lang, der für den Fall zuständige Anwalt für Insolvenzrecht der Ulmer Kanzlei, dass „natürlich der Corona-Lockdown“ mit den Schwierigkeiten zusammenhänge. Das Verfahren mit über 50 Gläubigern sei „sehr kompliziert“. Die Summe, die auf dem Spiel steht, wollte der Anwalt nicht nennen.

Mitglied der Rockergruppe „Blue Rock Machine“ gehören die Namensrechte an "Myer's"

Zu den Schuldnern des Betreibers gehöre, neben den Sozialkassen und dem Finanzamt, auch der Vermieter des Gebäudes. Durch den Verkauf der Namensrechte, der Jahrzehnte am Ulmer Lautenberg ansässigen Disco, wurde nun zusätzlich Geld eingenommen. Käufer ist Bestrim Berisha. Der Betreiber des „Rules Club“ (ehemals Citrus) und der Wasserpfeifen-Lounge Shi-Bar machte einst durch seine Verbindungen mit dem Rotlichtmilieu Schlagzeilen. So betreibt das Mitglied der Rockergruppe „Blue Rock Machine“ etwa auch ein Bordell in der Blaubeurer Straße und geriet mehrfach ins Visier der Ermittlungsbehörden. In den vergangenen Jahren ist es aber ruhiger geworden in der Szene. Wie Bestrim Berisha über die sozialen Medien mitteilt, will der 29-Jährige demnächst einen Schnellimbiss mit Lieferservice starten und als Inhaber des „Betriebskonzepts des Myer’s“ ein neues Projekt starten. Details nannte er nicht. Nur, dass eine etwaige Auferstehung des Myer‘s nicht am Lautenberg passiert, ist klar. Neu-Betreiber Wölfle: „Mit den Berishas habe ich nichts zu tun.“

