Neuer Pächter für das Gasthaus „Schiff“ gesucht

Das Gasthaus "Schiff" in Neu-Ulm hat geschlossen. Der bisherige Wirt betreibt künftig ein Lokal in Ulm.

Von Michael Ruddigkeit

In den vergangenen Wochen lief der Betrieb nur noch eingeschränkt, jetzt ist Schluss: Das Neu-Ulmer Restaurant „Schiff“ in der Ludwigsstraße hat geschlossen. Das gaben die Pächter Harald Althoff und Adi Althoff-Ott bekannt. Ausschlaggebend waren gesundheitliche Gründe, wie Harald Althoff unserer Redaktion sagte.

Die Gastronomen wollten im "Schiff" eigentlich weiter machen

Ansonsten hätten die beiden Gastronomen das Traditionslokal gerne weitergeführt. „Wir waren zufrieden mit dem Geschäft“, sagte Althoff. Der Wirt bot seinen Gästen schwäbische Küche mit regionalen und saisonalen Zutaten an, alles selbst gemacht, von den Maultaschen bis zum Eis. Das Konzept kam gut an. Das Restaurant hatte viele Stammgäste, die vor allem den Mittagstisch schätzten.

Wirt machte sich bereits mit "Haralds Restaurant" einen Namen

Althoff und Althoff-Ott hatten die Gaststätte an der Ecke zur Kasernstraße im September 2016 übernommen. Zuvor hatten sie sich in der Neu-Ulmer Gastro-Szene bereits mit Haralds Bar und Haralds Restaurant einen Namen gemacht, erst in der Kasernstraße, dann in der Augsburger Straße.

Neustart im Fifty Eight beim SSV-Bad in Ulm

Jetzt wechselt Harald Althoff auf die andere Seite der Donau. Er übernimmt ab März als Betriebsleiter die Gastronomie im Fifty Eight beim SSV-Bad. An der Donau hat der Inhaber des Skate- und Boardsportladens, Jens Gramer, voriges Jahr eine Almhütte mit Bar und Terrasse eröffnet. „Ich werde das Konzept ganz neu machen“, kündigte Althoff an. Details will er erst in einigen Wochen bekannt geben. Derzeit wird das Lokal nur im Rahmen von Events und geschlossenen Veranstaltungen betrieben.

Für das „Schiff“ in Neu-Ulm wird ein neuer Pächter gesucht. Ausgeschrieben ist das Restaurant samt Pächterwohnung und zwölf Gästezimmern. Dem Vernehmen nach gibt es eine ganze Reihe von Interessenten.

