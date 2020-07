vor 33 Min.

Neuer Pächter für das Wirtshaus zum Silberwald

Henry Glinka ist der neue Betreiber des Wirtshaus zum Silberwald in Ludwigsfeld. Am Freitag eröffnet er den Biergarten.

Plus Gäste befürchteten, das Wirtshaus zum Silberwald in Ludwigsfeld sei das nächste Corona-Opfer. Doch es geht weiter.

Von Sophia Huber

Mehrfach ausgezeichnet wurde das Wirtshaus zum Silberwald in Ludwigsfeld bereits, unter anderem gilt der Biergarten laut dem Restaurantführer für Ulm und Neu-Ulm mit zu den besten zehn in der Region. Umso trauriger war für viele Gäste vor Kurzem die Nachricht auf der Internetseite des Gasthauses: Bis auf Weiteres geschlossen. Trotz Corona-Lockerungen also keine Biergarten-Saison im idyllischen Silberwald?

Die bisherigen Pächter hören auf, der Küchenchef übernimmt

Doch, es geht weiter. Küchenchef Henry Glinka hat den Silberwald zum 1. Juli übernommen und eröffnet den Biergarten am Freitag. Die bisherigen Pächter, Marc und Manuela Schumacher, haben den Vertrag gekündigt. Keine leichte Entscheidung, wie Marc Schumacher sagt: „Es ist uns schwergefallen, schließlich haben wir viel reingesteckt.“ Unter anderem 150.000 Euro, viel Arbeit und ein von Grund auf neues Konzept. Im Mai 2017 hat das Ehepaar das Restaurant und den Biergarten übernommen, es folgten Umbauarbeiten, ein neuer Abenteuerspielplatz, Thementage und die Ausrichtung auf regionales, bayerisch-schwäbisches Essen. Das Konzept hatte Erfolg. „Am Anfang gingen täglich 150 Speisen raus, im Sommer waren wir bei bis zu 1800 Speisen “, resümiert Schumacher.

Gründe für die Schließung gab es mehrere: Mit dem Häuschen im Wald habe man viel Arbeit. „Es muss einiges gemacht werden“, sagt Schumacher. Sanierungsbedürftig sei das Haus von 1938 auf jeden Fall. Die alten Möbel, wie die große Eckbank, lassen sich nicht flexibel umbauen, was auch eine Hürde bei der Umsetzung der Corona-Richtlinien mit sich bringe. Dazu kommt die Lage des Hauses direkt an der Iller, die ein gewisses Risiko berge: Im Mai vergangenen Jahres wurde die Zufahrt zur Gaststätte durch ein Hochwasser überflutet. Dann wurde Marc Schumacher auch noch krank und konnte nicht mehr als Koch in der Silberwald-Küche stehen. Zuletzt verloren die Gastronomen wegen der Corona-Situation einige Aushilfen. Und gleichzeitig war da ja noch das zweite Projekt der Familie, das viel Aufmerksamkeit forderte.

Das Pächterehepaar will sich jetzt auf die Alte Posthalterei in Zusmarshausen konzentrieren

Ende 2019 haben die Schumachers die Alte Posthalterei in Zusmarshausen (Landkreis Augsburg), ein Restaurant mit Hotel, das vor allem auf Business-Reisen ausgerichtet ist, übernommen. Ein Jahr lang versuchte das Ehepaar, beiden Betrieben gerecht zu werden. Das Team im Silberwald war größtenteils auf sich alleine gestellt. „Das hat schon irgendwie funktioniert, aber letztendlich wollten wir den Silberwald abgeben, weil so viele Investitionen anstanden. Corona war das i-Tüpfelchen zu diesem Entschluss“, berichtet Schumacher.

Der neue Pächter und Koch Henry Glinka kennt die mittlerweile mehr als 80 Jahre alte Traditionsgaststätte im Silberwald, vor allem die Küche darin, in- und auswendig. Wer am Mittwoch versucht hat, im Gasthaus anzurufen, ist gescheitert: Der Strom war zwischendurch abgestellt. Denn Glinka und sein Team werkeln schon die ganze Woche, um den Biergarten am Freitag zu eröffnen. „Wir richten gerade die Anlage her, der Rasen wird gemäht, die Tische werden aufgebaut und die Lebensmittel vorbereitet“, berichtet Glinka.

Neue Öffnungszeiten: Sieben Tage die Woche ab 11 Uhr

Das Team ist das gleiche, auch die bayerisch-schwäbische Küche soll so weitergeführt werden wie bisher. „Wir werden sieben Tage die Woche ab 11 Uhr öffnen, inklusive Mittagstisch“, sagt Glinka. Jetzt gehe es hauptsächlich um die Biergarten-Saison, doch der neue Pächter will auch den Innenbereich bald wieder für die Gäste öffnen.

