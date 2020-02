vor 27 Min.

Neuer Rekord bei Besuchern im Münster

Auch beim Münsterturm gibt es wieder eine Bestmarke

Die größte evangelische Kirche Deutschlands kann auf ein Rekordjahr bei den Besucherzahlen zurückblicken. Das hat das Münsterbauamt bekannt gegeben. Mehr als 1,06 Millionen Menschen fanden im vergangenen Jahr den Weg in das Ulmer Münster. Damit wurde die Rekordmarke aus dem Jahr 2018 um mehr als 20000 Besucher übertroffen. Im Durchschnitt strömten mehr als 2900 Menschen täglich in die Kirche, rund 60 Besucher pro Tag mehr als im Vorjahr. Verlässlich erfasst werden im Ulmer Münster alle vier für die Besucher geöffneten Seitenportale sowie das Hauptportal, das für Gottesdienste und Veranstaltungen geöffnet wird.

Die stärksten Monate waren Juni, Juli, September und Dezember mit jeweils deutlich mehr als 100000 Besuchern. Spitzenreiter war der August mit mehr als 137000 Gästen. Die Tageshöchstzahlen verzeichnete das Münster in der Kulturnacht am 7. September mit knapp 11000 Gästen und am zweiten Adventssamstag, als die Wiener Sängerknaben ein Konzert gaben, mit knapp 9000 Besuchern. Auffällig stark angestiegen sind die Besucherzahlen in der Advents- und Weihnachtszeit. Zwischen dem 1. Dezember und dem Dreikönigstag suchten rund 15000 Menschen mehr das Münster auf als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Dabei entfielen allein auf die Adventswochenenden etwa 10000 Gäste mehr.

Auch für den welthöchsten Kirchturm wurde 2019 zum Rekordjahr. Insgesamt bestiegen 154480 Menschen den Westturm. Dies entspricht einer Quote von knapp 15 Prozent der Gesamtbesucher der Kirche. Im Vergleich zum Jahr 2018 ergab sich hier ein Zuwachs von ungefähr 2100 Turmbesteigern.

Ein noch besseres Ergebnis verhinderte der lange und heiße Sommer, der so manchen Gast davon abhielt, die 768 Stufen zur obersten Turmplattform in Angriff zu nehmen. (az)

Themen folgen