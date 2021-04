vor 54 Min.

Neuer Rewe in Illerkirchberg: Der Metzger kommt aus Pfuhl

Die Metzgerei Schmid ist nicht nur im Rewe in der Glacis Galerie, sondern neuerdings auch in Ilerkirchberg.

Plus In der Glacis-Galerie in Neu-Ulm betreibt die Familie Thietz bereits den Supermarkt. Jetzt ist in Illerkirchberg ein neuer hinzu gekommen.

Von Oliver Helmstädter

Die Supermarktkette Rewe eröffnete am Donnerstag einen fast 1000 Quadratmeter großen Markt in Illerkirchberg. Neben dem Supermarkt begrüßen weitere Nahversorger in Oberkirchbergs Mitte nun Kunden: unter anderem eine Bank und die neue Filiale des Allgäuer Bäckers Schwarz.

