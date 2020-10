vor 42 Min.

Neuer Standort eingeweiht: Liebherr residiert jetzt auf dem Ulmer Eselsberg

Das Z4, ein Gebäude an der Zufahrt zum Science Park III mit sechs Etagen und einem Bäcker im EG, kostete zehn Millionen Euro. Fo

Plus Nach Rexroth ist der neue Standort von Liebherr die zweite Eröffnung binnen einer Woche. Diesmal dreht sich alles um Hausgeräte.

Nach einjähriger Bauzeit weiht die Liebherr-Hausgeräte Vertriebs- und Service GmbH Deutschland heute ihren neuen Standort in der Konrad-Zuse-Straße 4+6 im Ulmer Science Park III ein. Zusammen mit der im Jahr 2019 gegründeten Gesellschaft zieht in die neuen Büroräumlichkeiten auch der Bereich Digitalisierung, mit dem sich die Liebherr-Sparte Hausgeräte gezielt für die digitale Zukunft rüstet.

„Mit Liebherr-Hausgeräte begrüßt die Stadt Ulm ein neues und innovatives Unternehmen im Science Park. Mit der Ausrichtung auf das Internet der Dinge fokussiert sich das Unternehmen auf einen Entwicklungsschwerpunkt, den wir in Ulm als zukunftsträchtig ansehen,“ freut sich Oberbürgermeister Czisch über den Neuzugang.

Dem schließt sich der Geschäftsfrüher der PEG Ulm Projektentwicklung an: „Wir bedanken uns für die hervorragende Zusammenarbeit und das Vertrauen, welches von Anfang an diese Zusammenarbeit geprägt hat. Ich denke, dass sich das Ergebnis sehen lassen kann und mit dem Z4 ein würdiges Tor zum Science Park III entstanden ist,“ sagt Christian Bried.

Ansiedlung von Liebherr im Science Park Ulm ist kein Zufall

Dass sich Liebherr-Hausgeräte mit ihrem „Digital Hub“ gerade im Science Park angesiedelt hat, sei kein Zufall, so Bried. Wo wären die neuen Bereiche besser platziert als hoch über den Dächern der Stadt und mitten im Innovationszentrum Ulms?

Ebenso vorteilhaft sei die Nähe zu den Universitäten und Hochschulen: „Das schafft uns kurze Wege, um zukunftsweisende Kooperationen mit kompetenten Partnern einzugehen“, erklärt Steffen Nagel, Geschäftsführer Sales & Marketing der Liebherr-Hausgeräte. Überdies biete die Nachbarschaft die besten Voraussetzungen, um hochqualifizierte Mitarbeiter für die digitale Zukunft zu gewinnen.

Eröffnung des Ulmer Standorts ist ein weiterer Meilenstein für Liebherr

Die Eröffnung des Ulmer Standorts bedeute für die Liebherr-Hausgeräte zudem einen weiteren Meilenstein: Der erste Schritt sei die Neugründung der Vertriebs- und Service GmbH, eine komplette Neustrukturierung des Vertriebsgeschäfts für den Markt Deutschland. Dass der neue „Digital Hub“ der Sparte gemeinsam mit dem Vertrieb und Service Deutschland in Ulm residiert, ist ein wohlüberlegter Schritt: „Durch eine enge Zusammenarbeit zwischen diesen Bereichen können wir noch besser auf den Marktwandel und die veränderten Kundenbedürfnisse eingehen“, sagt Nagel.

So wird das global agierende Digitalisierungsteam wichtige digitale Zukunftsthemen weiterentwickeln - zum Beispiel Internet of Things, Cloud, Data Science und Mobile App. Alle diese Entwicklungen spielen auch eine große Rolle für die Zukunft von Vertrieb und Service. „Deshalb ist es so wichtig, dass sich Digitalisierung und Vertrieb gegenseitig fördern und unterstützen“, erläutert Nagel. Die Liebherr-Tochter beschäftigt insgesamt mehr als 6200 Mitarbeiter. (az)

