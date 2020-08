08:00 Uhr

Neues Baugebiet in Senden: Hier sollen 320 Wohneinheiten entstehen

Plus Das Baugebiet an der Langen Straße in Wullenstetten nimmt erste Formen an, die Erschließungsarbeiten beginnen. Dort sollen einmal 320 Wohneinheiten entstehen.

Von Angela Häusler

Mittlerweile geht es täglich hoch her im Baugebiet „Am Stadtpark“ am Wullenstetter Ortsrand: Baumaschinen schieben Erdhaufen zusammen, Straßenzüge werden planiert. Die Erschließung des 13 Hektar großen Areals hat begonnen, beendet wird sie aber erst im kommenden Jahr.

Laufe alles wie geplant, werde die Erschließung bis Mitte 2021 dauern, sagt Michael Clases, beim Bauherrn Inhofer Wohnbau zuständig für das neue Wohngebiet. Wann der Bau von Häusern losgehen kann, lasse sich jetzt aber noch nicht sagen.

Das Baugebiet auf der Halde im Norden Wullenstettens hat in dem Ortsteil über Jahrzehnte hinweg für Diskussionen gesorgt. Nach ersten Plänen in den 80er-Jahren und Anwohnerprotesten wurde das Vorhaben wieder begraben und später in abgespeckter Form als Bebauungsplan „Am Stadtpark“ entwickelt.

320 neue Wohneinheiten sind in Senden geplant

Laut dem Bebauungsplan, der bereits seit Februar 2019 rechtskräftig ist, sollen auf den Ackerflächen zwischen Langer Straße und Hirschweihe künftig etwa 320 neue Wohneinheiten Platz finden, in Reihen- und Kettenhäusern sowie Doppelhaushälften, die maximal zwei Geschosse und ein zurückgesetztes Staffelgeschoss aufweisen. Eingeplant ist außerdem ein Verbrauchermarkt mit 800 Quadratmetern Fläche.

Das Gebiet wird von der Langen Straße und von der Hirschweihe her erschlossen. Innerhalb der Siedlung sollen verkehrsberuhigte Straßen entstehen, dazu kommen noch Rad- und Fußwege zwischen den Gebäuden sowie zum Schulzentrum hin, das sich nördlich des Baugebiets befindet.

Im Baugebiet in Senden wurden archäologische Funde gemacht

Die Ansiedlung wäre nicht die erste: Dass sich schon vor Jahrtausenden Menschen auf diesen Flächen angesiedelt hatten, bewiesen Relikte im vergangenen Jahr. Nach dem Fund eines Bodendenkmals auf dem Areal hatten Ausgrabungen des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege stattgefunden. Körpergräber vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung und Zeichen einer Siedlung aus der römischen Kaiserzeit wurden im Südosten des Gebiets gefunden.

Was die Historiker dabei schon vermuteten, habe sich nun bestätigt, teilte nun Sprecherin Birgit Neuhäuser mit: Ähnliche Siedlungs- und Grabfunde liegen auch in der Umgebung des bisher untersuchten Areals. „Bisher sind in relativ lockerer Streuung Spuren wahrscheinlich vorgeschichtlicher Siedlungstätigkeit angetroffen worden“, berichtet sie auf Nachfrage. Es handle sich hauptsächlich um Pfostenbefunde, die wohl Überbleibsel von Hausstandorten seien. „Beim derzeitigen Bearbeitungsstand lassen sich aber noch keine genaueren Details nennen“, teilt die Sprecherin mit.

