Neues Projekt: Wenn der Nachbar Hilfe braucht

Hilfe in Bereichen des täglichen Lebens: Über eine Nachbarschaftshilfe in Weißenhorn sollen Bedürftige und ehrenamtliche Helfer zusammenfinden.

Die Stadt will eine Plattform aufbauen, über die sich Bürger, die Unterstützung brauchen, und solche, die helfen wollen, finden. So soll es funktionieren.

Von Jens Noll

Ob beim Einkaufen oder im Haushalt: Es gibt viele Bürger, die sich Unterstützung und eine Hilfestellung bei Tätigkeiten im alltäglichen Leben wünschen. Eine Umfrage der Stadtverwaltung hat ergeben: Auch viele Bürger in Weißenhorn hätten gerne eine Nachbarschaftshilfe. Eine solche Einrichtung auf ehrenamtlicher Basis soll es in der Fuggerstadt auch bald geben – die Stadtverwaltung will mit Zustimmung des Stadtrates eine entsprechende Plattform aufbauen, über die Helfer und Hilfsbedürftige zueinanderfinden.

Die Rathaus-Mitarbeiterin Jennifer Heisler berichtete am Montagabend im Stadtrat über den Rücklauf einer Umfrage zum Aufbau einer Freiwilligenagentur, welche die Verwaltung im Oktober geschaltet hatte. Zwar haben sich Heisler zufolge nur 27 Person daran beteiligt. Gespräche mit anderen Freiwilligenagenturen hätten aber gezeigt, dass diese Zahl bei Umfragen dieser Art noch in Ordnung sei. Die meisten Teilnehmer seien der Altersgruppe 55 bis 64 Jahre zuzuordnen, sagte Heisler. 14- bis 24-Jährige hätten sich nicht beteiligt. Weitere Ergebnisse: Die größte Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren, gibt es in der Altersklasse 25 bis 34 Jahre. Und: Knapp 41 Prozent der Umfrage-Teilnehmer wünschten sich den Aufbau einer Nachbarschaftshilfe.

Unter Federführung der jungen Verwaltungsangestellten soll diese Nachbarschaftshilfe nun aufgebaut werden. Vorgesehen ist, dass Nachbarn sich gegenseitig unterstützen, aber auch nahe stehende Personen oder möglicherweise Menschen, die sich bislang nicht kennen. Gefälligkeit, Gegenseitigkeit und Uneigennützigkeit stehen dabei im Vordergrund.

Über eine Software können Interessierte anonym Angaben machen

Ablaufen soll das Angebot folgendermaßen: Die Software Freinet-online, zu der die Stadtverwaltung einen Zugang hat, ermöglicht es Heisler zufolge, Bürger, die ehrenamtlich Hilfe anbieten wollen, und diejenigen, die Hilfe benötigen, zusammen zu bringen. Interessierte können dort anonym Angaben machen. Nur Mitarbeiter der Stadtverwaltung sehen die Kontaktdaten ein und vermitteln letztlich den Kontakt zwischen zwei Personen.

Über den Stadtanzeiger und möglicherweise auch über Flyer will die Verwaltung das Angebot bewerben. Zudem ist eine Auftaktveranstaltung für interessierte Bürger geplant. Weitere Informationen und Tipps erhält die Stadt über eine Mitgliedschaft bei der Lagfa Bayern, der Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen-Agenturen/Freiwilligen-Zentren/Koordinierungszentren Bürgerschaftlichen Engagements mit Sitz in Augsburg.

Bürgermeister Wolfgang Fendt ist zuversichtlich, dass sich die Nachbarschaftshilfe zu einem erfolgreichen Projekt entwickelt. Das werde die Stadt ein großes Stück weiterbringen, sagte er in der Sitzung. Herbert Richter (SPD) regte in dem Zusammenhang noch an, dass es gut wäre, wenn sich die Stadt Weißenhorn mit mehreren Angeboten für die Ehrenamtskarte im Landkreis Neu-Ulm einbringt.

