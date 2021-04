vor 38 Min.

Neues Schnelltestzentrum wird im "Hirsch" in Finningen eröffnet

Das Hotel Restaurant Hirsch in Finningen eröffnet ein Corona-Schnelltestzentrum. Start ist am Mittwoch, Testtermine gibt es vorerst an drei Tagen.

Im Hotel Hirsch in Finningen gibt es ein neues Corona-Schnelltestzentrum. Los geht es am Mittwoch. Das Testzentrum wird in Zusammenarbeit mit den Utzinger-Apotheken betrieben und befindet sich im Erdgeschoss des Apartmenthauses, das zum Hotel in der Dorfstraße gehört. So ist der Ablauf im Schnelltestzentrum im "Hirsch" in Finningen Das Testzentrum ist für alle Bürger zugänglich, wie auch für Hotelgäste und künftige Restaurantgäste, informiert „Hirsch“-Geschäftsführer Christian Epple. Den Testtermin kann man online unter www.corona-schnelltest-finningen.de reservieren. Der Check-in erfolgt kontaktlos durch einen QR-Code. Die Tests werden von geschultem Personal durchgeführt. Das Testergebnis, das als digitales Zertifikat per E-Mail zugesandt wird, liegt bereits nach 15 bis 30 Minuten vor. In den Testzentren der Utzinger Apotheken wird eine kostenfreie Bürgertestung durchgeführt. Dazu werden Antigen-Tests verwendet. Eine Testung wird nur bei Personen durchgeführt, die keine Symptome aufweisen, informiert Franziska Utzinger. Die Öffnungszeiten sind vorerst Mittwoch (16 bis 18 Uhr), Samstag (9 bis 11 Uhr) und Sonntag von 16 bis 18 Uhr, je nach Nachfrage können die Öffnungszeiten entsprechend erweitert werden. (AZ) Lesen Sie auch: Jetzt gibt es auch ein Schnelltest-Zentrum in der Glacis-Galerie Neu-Ulm

