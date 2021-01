16:50 Uhr

Neues Stadthaus in Neu-Ulm ist fertig - samt Bäckerei und Drehscheibe für Café-Kunden

Das neue Stadthaus in Neu-Ulm.

Das „Stadthaus“ in der Hermann-Köhl-Straße in Neu-Ulm ist fertig. Hingucker ist eine Drehscheibe für Café-Gäste mit ständig wechselnden Aussichten.

Auch wenn das Bauprojekt Südstadtbogen gegenüber durch die Pleite von Realgrund noch auf sich warten lässt: In das „Stadthaus“ in der Hermann-Köhl-Straße 33 in Neu-Ulm ist Leben eingezogen. Damit ist die vor zehn Jahren begonnene Neu-Bebauung des ehemaligen Postareals abgeschlossen.

Ebenerdig hat eine Filiale der Bäckerei Bayer geöffnet. Hingucker ist eine Drehscheibe, auf der die Gäste des Cafés ihren Kuchen mit ständig wechselnden Aussichten genießen können – zumindest wenn die Corona-Beschränkungen der Gastronomie wieder aufgehoben werden. Im ersten Obergeschoss hat die Hautarztpraxis von Dr. Judith Mair eröffnet. Darüber sind 13 Eigentumswohnungen entstanden. (heo)

