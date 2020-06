vor 4 Min.

Neues Wohngebiet in Steinheim: Der Fuchs soll draußen bleiben

Am nördlichen Ortsrand von Steinheim sollen neue Häuser gebaut werden. Im Ausschuss wurde darüber diskutiert, wie die Zäune gestaltet werden sollen – auch um Wildtiere wie den Fuchs draußen zu halten.

Von Michael Ruddigkeit

Im Neu-Ulmer Stadtteil Steinheim können bald 23 neue Wohnhäuser gebaut werden. Der Planungs- und Umweltausschuss brachte den Bebauungsplan „Im Steinet“ einstimmig auf den Weg. Diskussionsbedarf gab es über Details – nämlich Dachgauben und die Gestaltung der Zäune an den Grundstücken.

Bebaut werden soll eine etwa 10.000 Quadratmeter große Fläche am nördlichen Ortsrand von Steinheim. 23 Bauplätze für Einfamilienhäuser, Doppelhäuser und Reihenhäuser werden dort geschaffen. Wie Stadtbaudirektor Markus Krämer erläuterte, sei eine dörfliche Bauweise vorgesehen, die in die Landschaft passt: „Wir möchten den Charakter von Steinheim bewahren.“ Gleichwohl sei eine etwas dichtere Bebauung geplant als im bestehenden Wohngebiet. „Wir halten das für angemessen, damit möglichst viele Menschen in den Genuss eines Bauplatzes kommen“, sagte Krämer. „Wir rechnen mit einer hohen Nachfrage.“

Neu-Ulm: In Steinheim können 23 neue Häuser gebaut werden

Reinhard Junginger (CSU) fragte, warum Dachgauben auf einer Seite des Planungsgebiets möglich seien und auf der anderen nicht. Außerdem störte er sich an der Vorgabe, dass die Gartenzäune der Häuser eine Bodenfreiheit von mindestens 15 Zentimetern haben sollen – schließlich gebe es in der Umgebung Tiere, die man lieber nicht im Garten haben möchte, etwa Füchse.

„Bei Dachgauben kann man optisch relativ viel Schaden anrichten“, erläuterte Markus Krämer. Deshalb habe die Bauverwaltung beschlossen, bei Reihenhäusern Dachgauben grundsätzlich zuzulassen, bei den anderen Grundstücken, die größer seien, nicht. Im Einzelfall seien aber auch dort Dachgauben möglich, nur eben auf Antrag. Zum Thema Zäune meinte der Stadtbaudirektor: „Unsere Philosophie ist, die Natur so weit wie möglich hereinzulassen. Insbesondere an Igel ist hier gedacht.“ Reinhard Junginger war der Ansicht, dann könne man doch wenigstens im Außenbereich des Areals Zäune bis zum Boden ermöglichen. Diesem Antrag schloss sich eine Mehrheit an. „Gegen einen Zaun zur Abwehr des Fuchses hätte ich nichts“, brachte Rudolf Erne (SPD) die Maßnahme auf den Punkt.

Neu-Ulm: Neue Anwohner in Steinheim sollen keine Erschließungskosten bezahlen

Zur Frage der Erschließungskosten sagte Krämer: „Wir möchten vermeiden, dass Erschließungsbeiträge fällig werden.“ Aber es gebe eine Satzung, die anzuwenden sei. „Wie es abschließend ausgeht, ist noch offen.“

Walter Zerb (Grüne) hätte sich eine stärkere Verdichtung in dem neuen Baugebiet gewünscht, zeigte jedoch Verständnis für den Spagat, den die Verwaltung hier vollbringen müsse. Künftig würden die Grünen aber stärker darauf drängen. Ihm fehlte außerdem der Hinweis, dass die Bürger auf Schottergärten verzichten sollen. Der Begriff „Schottergärten“ stehe zwar nicht im Bebauungsplan, anders formuliert stehe die Empfehlung aber in der Satzung drin, sagte dazu Markus Krämer. Die Einhaltung zu kontrollieren sei wieder eine andere Sache.

