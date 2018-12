08:28 Uhr

Neun Monate lang samstags gratis Nahverkehr in Ulm

In Ulm können die Busse und Straßenbahnen bald samstags kostenlos genutzt werden. Was hinter der Maßnahme steckt und wie viel die Stadt Ulm dafür zahlt.

In der Zeit, in der die zentrale Friedrich-Ebert-Straße in Ulm nur einspurig befahrbar sein wird , können Fahrgäste die Busse und Straßenbahnen in Ulm samstags kostenlos nutzen. Das hat der Gemeinderat am Mittwoch beschlossen. Für alle, die ein Zeitkarten-Ticket für den ÖPNV haben, soll es einen Ausgleich geben.

Die Stadträte stimmten dem Plan einstimmig zu. Beantragt hatte ihn die SPD-Fraktion. Der kostenlose Nahverkehr wird voraussichtlich an den Samstagen zwischen 1. April und 31. Dezember 2019 gelten. Das ist die Zeit, in der die zentral gelegene Friedrich-Ebert-Straße voraussichtlich einspurig gesperrt sein wird.

Die Stadt Ulm lässt sich den kostenlosen Nahverkehr bis zu eine Million Euro kosten, hieß es. Die exakten Kosten sollen jetzt ermittelt werden. Sie ergeben sich aus folgenden Faktoren:

Zahlungen an den Verkehrsverbund, um die an den Samstagen fehlenden Einnahmen auszugleichen

möglicher Einsatz zusätzlicher Fahrzeuge aufgrund höheren Fahrgastaufkommens

Ausgleich für Kunden, die mit einer Wochen-, Monats- oder Jahreskarte bereits für den ÖPNV bezahlt haben. Die SWU Verkehr der Stadtwerke wird einen solchen Ausgleich entwickeln.

Marketingaktion, die das Angebot bewerben soll.

