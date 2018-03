21:03 Uhr

Neunjähriger erleidet „Tortur“ durch Jugendliche

Bub wurde von Unbekannten in Wasser gedrängt.

Ein Neunjähriger Bub erlitt nach Polizeiangaben an einem der Feldstraße angrenzenden See eine „Tortur“. Am Freitag zwischen 15.30 und 15.50 Uhr traf der Bub auf zwei bislang unbekannte Jugendliche, welche er laut Polizeibericht „beim Vorbeigehen grüßte“. Die beiden unbekannten entgegneten dem Neunjährigen sofort, dass er nicht erwünscht wäre. Im weiteren Verlauf ging einer der Jugendlichen auf den Bub zu und stieß ihn mit beiden Händen. Hierdurch stürzte der Kleine und stieß sich sein rechtes Knie an. Das reichte dem Jugendlichen scheinbar noch nicht und er stieß den Neunjährigen erneut, sodass dieser ins knöcheltiefe Wasser des Sees stürzte. Der „Tortur“ durch die Jugendlichen konnte der Bub schließlich entkommen. Er wurde von einer 34-jährigen Neu-Ulmerin aufgelesen und zu seinen Eltern gebracht. Der Bub blieb glücklicherweise unverletzt, hatte aber durch den Sturz Schmerzen am Knie. Einer der unbekannten Jugendlichen wurde wie folgt beschrieben; Etwa 14 Jahre alt, er trug eine rote Jacke, schwarze Hose und blaue Schuhe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm, Telefon (0731) 80130, zu melden. (az)

