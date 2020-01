03.01.2020

„New York, New York“? Neu-Ulm!

Dvorák, Bellini, Rossini und Frank Sinatra: Im Neujahrskonzert überzeugen die Ulmer Philharmoniker mit Vielfalt. Sopranistin Maryna Zubka reißt als Stargast das Publikum mit

Von Dagmar Hub

Eigentlich, so sagte Moderator Benjamin Künzel, fange das neue Jahr in Ulm immer erst mit der Premiere des Neujahrskonzerts an. Auch wenn das Jahr dann schon ein paar Stunden alt ist. Das diesjährige Neujahrskonzert der Ulmer Philharmoniker im Großen Haus des Theaters Ulm jedenfalls gab Künzel, der die Traditionsveranstaltung zum zweiten Mal moderierte, recht: Das Publikum feierte diese Auflage des Konzerts mit Ovationen.

Das Programm bot Vielfalt. Erst die dritte Zugabe war der unverzichtbare Radetzkymarsch, der den Abschluss vieler Neujahrskonzerte darstellt. Am meisten aber liebte das Publikum vermutlich die Zugabe davor. Die Sopranistin Maryna Zubko, der Stargast des diesjährigen Neujahrskonzerts, sang Frank Sinatras „ New York, New York“ – aber als Hommage an Neu-Ulm, und ein bisschen auch an Ulm. Eine solche Würdigung in glanzvoller Form, wenngleich sie humorvoll und amüsant daherkam, bekommt die „hässliche kleine Schwester“ Ulms selten.

Maryna Zubko, die erst im zweiten Jahr am Theater Ulm ist, aber in den vergangenen beiden Jahren eine ganze Reihe von Stipendien erhielt, sorgte in diesem Konzert für schillernde Abwechslung. Fünf grandiose Solo-Auftritte im Lauf des Abends, fünf verschiedene Abendkleider dazu – das dürfte absoluter Rekord beim Neujahrskonzert sein, zumal jedes Kleid zum jeweiligen Musikstück passte. Aber keinesfalls ist die ukrainische Koloratursopranistin wie jene Prinzessin Stellina, die sie in der Arie „Art is calling for me“ aus Victor Herberts Oper „The Enchantress“ darstellte – eine junge Frau, die ohne Mühen und ohne große Begabung auf die Bühne möchte, auf die sie sich berufen fühlt. Maryna Zubko verfügt über große Klasse. Das bewies sie im extrem facettenreichen Programm des Abends, das Generalmusikdirektor Timo Handschuh zusammengestellt hat. Es führte von Europa – von der klassischen Oper und der Operette – bis nach Nord- und Südamerika, um am Ende „New York, New York“ nach Ulm zu bringen.

Maryna Zubko bewies unglaubliche Wandlungsfähigkeit: Ob als – noch nicht wahnsinnig gewordene – Linda in der Donizetti-Oper „Linda di Chamounix“ oder ganz champagnerselig in der Johann Strauß-Operette „Die Fledermaus“. Mit einem humoristisch veränderten „Summertime“ George Gershwins oder spanisch anmutend mit dem Lied „Il mirto e la rosa“ des römischen Komponisten Romano Musumarra. Oder eben parodistisch als Prinzessin Stellina.

Für Spaß sorgte im Neujahrskonzert auch das fast schon traditionelle schelmische Scheingefecht zwischen Konzertmeister Tamás Füzesi und dem Dirigenten Timo Handschuh. Aber ernsthaft und wunderbar klang Füzesis Violinsolo in Antonín Dvoráks Mazurek in e-Moll. Der Komponist hatte das Stück einst dem spanischen Geiger Pablo de Sarasate gewidmet. Wobei Benjamin Künzel erklärte, dass es sich beim „Mazurek“ sowohl um einen Tanz als auch um einen Kuchen vor allem der polnischen Küche handeln kann. Welches von beidem Dvorák mit Violinstück gemeint hatte, musste offen bleiben.

Bellini, Rossini, Dvoráks Schwiegersohn Josef Suk, Franz Lehár – die Bandbreite des Philharmonischen Orchesters war sehr groß, wobei vor allem der zweite Teil des Programms eine Menge Vergnügliches bot. Einen verrückten Mix aus Richard Strauss´ sinfonischer Dichtung „Also sprach Zarathustra“ mit brasilianischen Klängen, eine Vorstellung von Ballett tanzenden Cowboys beim „Hoe-Down“ aus Aaron Coplands Ballett „Rodeo“ unter anderem, dazu Filmmusik und ein Duke Ellington-Medley.

Einen lang anhaltenden Beifall gab es vom Publikum für Benjamin Künzels Appell zur Erhaltung der Theater in Deutschland. Sie seien kein verzichtbarer Luxus, so Künzel, und es gelte, das Theater Ulm durch das Publikum und für das Publikum so lebendig zu erhalten, wie es ist.

Die nächsten Aufführungen dieses Konzertprogramms finden am 6., 11., 19., 25. und 26. Januar am Theater Ulm statt.

