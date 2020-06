vor 22 Min.

Nilfisk streicht mindestens 40 Stellen

Plus Ratlosigkeit im Werk in der Belegschaft. Chef Mann verteidigt den Schritt. Umsatzrückgänge seien massiv.

Von Oliver Helmstädter

Die Firma Nilfisk will am Standort in Bellenberg 45 Stellen abbauen. Dies entspricht nach Informationen der Gewerkschaft IG Metall etwa einem Fünftel der gesamten Belegschaft. Manijeh Peck von der IG Metall Neu-Ulm/ Günzburg zeigt sich entsetzt über die Art und Weise, wie mit den Mitarbeitern umgegangen werde.

Die Belegschaft sei sehr aufgebracht und werfe dem Betriebsrat vor, nicht im Sinne der Belegschaft zu handeln, sondern dem Arbeitgeber blind zu folgen. Die Geschäftsführung und Konzernleitung habe die Corona-Krise nach Auffassung der Gewerkschaft nur vorgeschoben, nachdem bereits Kurzarbeit genutzt wird, um dem Betriebsrat einen umfangreichen „Umstrukturierungs- und Abbauplan zu verkünden“.

Verkündet worden sei dieses Papier in einem informellen „Town-Hall-Meeting“. „Wo war der Betriebsrat?“, fragt ein Mitarbeiter in einer unserer Zeitung vorliegenden Mail. Kritisiert wird auch, dass keine Bemühungen für die Orga einer Betriebsversammlung für die komplette Belegschaft erkennbar seien.

Nilfisk beklagt massive Umsatzrückgänge - schon vor Corona

Beschäftigte des nicht-tarifgebundenen Unternehmens in in Bellenberg fragen sich nun, was die Strategie des dänischen Konzerns sein soll. Bei der hohen Anzahl an Mitarbeitern, die das Unternehmen verlassen sollen, könne eine Normalbetrieb in Bellenberg gar nicht mehr hergestellt werden, heißt es.

Das sagt der Chef von Nilfisk in Bellenberg

Reinhard Mann, der Vorstand des Anbieters von professionellen Reinigungsprodukten, sagte auf Anfrage unserer Zeitung, dass Entlassungen immer grausam seien. Aber in Bellenberg unvermeidlich. Immerhin würden Vorruhestandsregelungen und Aufhebungsverträge zum Einsatz kommen. Schon vor Corona seien massive Umsatzrückgänge zu beklagen gewesen. Die Pandemie sorge noch mal für einen Rückgang von mindestens 20 Prozent. Vorkrisenumsätze seien wohl erst im Jahr 2022 wieder erreichbar. Ein Sozialplan und Interessenausgleich sei in Arbeit.

Auch interessant:

Honold baut Logistikzentrum inklusive Biotop in Neu-Ulm

Themen folgen