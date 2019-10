Nobelpreisträger erfährt in Ulm von der Auszeichnung

Plus Chemiker Stanley Whittingham ist in Ulm bei einer Tagung, als ein Anruf aus Stockholm kommt. So reagiert der 77-jährige Batterieforscher auf die Ehre.

Um 11.15 Uhr klingelte am Mittwochmorgen im Ulmer Congress Centrum das Handy von Stanley Whittingham. „Wir haben gute Neuigkeiten für Sie“, sagte ein Mitarbeiter des Nobelpreis-Komitees am anderen Ende der Leitung. Soeben hatte der Vortrag von Christopher Johnson (University of Chicago Argonne) begonnen. Doch von da an dominierte auf der Fachtagung „Advanced Lithium Batteries for Automobile Applications“, die bis am Abend in Ulm stattfand, das Thema Nobelpreis. „Ich fühle mich einfach glücklich und froh“, sagte Whittingham. Der 77-Jährige sei „wirklich überrascht“. Zwar werde er seit fünf Jahren immer wieder für den Nobelpreis für Chemie gehandelt, doch dass es wirklich so weit kommt, dachte er nicht. Seinen Vortrag in Ulm konnte er noch ohne Störung aus Stockholm beenden: Bereits um 8.30 Uhr referierte er als Nochnichtnobelpreisträger über die Grenzen von Lithium-Batterien. Und seine Familie erfuhr erst viel später von der Ehre: Seine Wahlheimat New York ist vier Stunden in der Zeit hintendran.

Am Donnerstag in aller Früh reiste der Brite wieder zurück in die USA: „Zur Arbeit.“ Er ist seit 1988 Chemieprofessor und Direktor des Instituts für Materialforschung (Institute for Materials Research) an der Binghamton University im US-Bundesstaat New York tätig. Doch zuvor, lässt er sich noch zum Essen ausführen. Wo ist ihm egal: „Ich bin nicht wählerisch.“ Ein guter Scotch sei seine einzige Voraussetzung. Von dieser Warte aus gibt es vielleicht besser Adressen als den Ulmer Ratskeller. Denn hier dinierten die Tagungsteilnehmer am Dienstag.

Der Nobelpreisträger mag Scotch

In Ulm ist der Nobelpreisträger zum ersten Mal. Doch gehört hat er von der Stadt an der Donau schon öfters. Nicht wegen dem höchsten Kirchturm der Welt, sondern als Standort der Batterieforschung. „Das ist eine der aktivesten Batterieforschungszentren der Welt“, sagt Whittingham. „Natürlich“ ist ihm das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) auf dem Eselsberg ein Begriff, das die Tagungsteilnehmer am vergangenen Sonntag besuchten. Mit Tagungspräsidentin Margret Wohlfahrt-Mehrens (ZSW) stieß der frisch gebackene Nobelpreisträger dann auch am Vormittag spontan mit einem Gläschen Sekt an. Und natürlich habe er dabei vom Streit um die Ansiedelung einer Forschungsfabrik des Bundes gehört, die nun nicht nach Ulm sondern Münster kommen soll. „Die Regierung will halt nicht alle s an einem Ort haben“, vermutet Whittingham.

Whittingham ist ein Pionier: Er entwickelte in den 1970er Jahren die erste funktionsfähige Lithium-Batterie. Mit dem Blick auf den Verkehr vor dem CCU sagt er: „Ich hoffe, die Idee beseitigt einmal die ganzen Diesel hier.“

Auch interessant:

Chemie-Nobelpreis für die Väter der Lithium-Ionen-Batterie

Batteriefabrik: Gibt es ein Trostpflaster für Ulm und Augsburg?

Wie Ulm doch noch Batterie-Bastion werden soll