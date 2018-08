24.08.2018

Noch mehr Heimat im Kleinen

Im nächsten Teil geht es um Leibi. Haben Sie Vorschläge?

Für unsere Serie „Heimat im Kleinen“ suchen wir nach netten Geschichten. Sie haben etwas über Ihren Ort zu erzählen? Wunderbar! Wir hören uns das gerne an oder treffen uns vor Ort mit Ihnen. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an redaktion@nuz.de mit dem Betreff „Heimat im Kleinen“. Im nächsten Teil der Serie wollen wir Leibi vorstellen. Sollte Ihnen eine Geschichte zu dem Nersinger Ortsteil einfallen, dann wenden Sie sich per E-Mail an NUZ-Redakteurin Ariane Attrodt. Gerne können Sie zum Treffen am Dienstag, 28. August, kommen. Ausgangspunkt ist um 17 Uhr die Kirche St. Leonhard. (az)

Themen Folgen