03.09.2018

Noerpel kauft Kemptener Spedition Lebert

Noerpel steigt durch den Kauf zu den Logistik-Größen auf und erhofft sich für 2019 einen Umsatz von 500 Millionen Euro. Alle Mitarbeiter dürfen bleiben.

Von Sebastian Mayr

Zum vierten Mal innerhalb von sechs Jahren übernimmt das Ulmer Traditionsunternehmen Noerpel einen Konkurrenten. Der Kauf der Spedition Lebert ist der größte der Firmengeschichte, wie Gesellschafter und Geschäftsführer Stefan Noerpel-Schneider stolz verkündet – auch wenn er den Kaufpreis nicht verraten will. Nur so viel: Die Banken seien von dem Schritt angetan gewesen und hätten ihn gern finanziert. Zum 1. Januar übernimmt Noerpel alle Anteile von den vierbisherigen Lebert-Gesellschaftern. Weiter wachsen wollen die Ulmer danach vorerst nicht mehr. Erst einmal wolle man Gewinne erzielen, sagt Schneider-Noerpel: „Wir wollen das Tempo nicht weiterfahren.“

Die 1800 Noerpel-Mitarbeiter müssen sich um ihren Arbeitsplatz keine Sorgen machen, betont der Noerpel-Chef: „Wir haben das nicht getan, um Personal zu einzusparen.“ André Biwer, einer der Lebert-Geschäftsführer, sagt, das gleiche gelte für die rund 500 Beschäftigten der Kemptener Spedition, die auch in Baienfurt bei Ravensburg und im schweizerischen Kreuzlingen Standorte unterhält. „Kein Mitarbeiter bleibt auf der Strecke“, verspricht Biwer. Auch er behält seinen Posten und bleibt Geschäftsführer in Kempten. Dort und und in Baienfurt ziehen die Noerpel-Mitarbeiter auf den größeren Standort des einstigen Konkurrenten um. Die Immobilien des Ulmer Logistikers werden zunächst nicht verkauft, um die weiteren Entwicklungen abzuwarten.

Noerpel kauft Lebert: Künftig 2300 Mitarbeiter

Die Jobgarantie für die Mitarbeiter hängt mit einem Problem der Branche zusammen: Die Spediteure leiden unter Fachkräftemangel. Bei Noerpel sind nach Unternehmensangaben derzeit 80 Stellen unbesetzt. Durch den Zusammenschluss sollen die Personalprobleme behoben oder zumindest gemildert werden. Außerdem setzen die Ulmer auf weitere positive Effekte: Eine bessere Auslastung und bessere Verkehrsströme. Zudem kann die Gruppe in Zukunft von einer größeren Anzahl an Partnern profitieren. Noerpel und Lebert gehören zwei unterschiedlichen Spediteurs-Netzwerken an. Beide Partnerschaften sollen weiter gepflegt werden.

2018 macht die Noerpel-Gruppe 350 Millionen Euro Umsatz, Lebert 135 Millionen. Beide Firmen seien gleichermaßen profitabel, sagt Stefan Noerpel-Schneider. Im kommenden Jahr erhofft sich die Gruppe einen Umsatz von rund 500 Millionen Euro. 80 Prozent davon werden in Süddeutschland erwirtschaftet, wo Noerpel den Großteil der dann 15 Standorte unterhält. Je nach Definition gehört die Gruppe nach Einschätzung von Branchenexperten dadurch künftig zu den größten zehn deutschen Mittelständlern der Branche.

Übernahme zum 1. Januar 2019

Wirtschaftliche Gründe hat die Übernahme nicht, das betonen beide Seiten. Mehrheitseigner Mathias Lebert habe immer vorgehabt, sich im Alter von 60 Jahren zurückzuziehen, berichtet Stefan Noerpel-Schneider. Mögliche Nachfolger aus der Familie gebe es nicht. Beim Verkauf des Unternehmens sei nicht der Preis im Vordergrund gestanden. „Für ihn war es wichtig, dass ein Mittelständler übernimmt“, sagt der Noerpel-Chef.

Der Name Lebert bleibt erhalten: Die bisherigen Standorte der Allgäuer Spedition firmieren künftig unter dem Namen Lebert-Noerpel. Die Kemptener Spedition ist im Export-Geschäft besonders stark und hat ihren Schwerpunkt in Westeuropa. In welchen Ländern künftig Noerpel-Lastwagen und wo mit Lebert-Noerpel beschriftete Fahrzeuge unterwegs sein werden, ist noch unklar. Im internationalen Geschäft wird die Gruppe nach Angaben von Stefan Noerpel-Schneider in Zukunft 30.000 Sendungen Stückgut pro Monat transportieren. „Das ist schon eine echte Menge“, sagt er.

