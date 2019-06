vor 41 Min.

Notfall am Badesee: So handeln Sie richtig

Plus Die Wasserwacht Illertissen setzt auf ein neues Konzept: Rund um die Filzinger Seen stehen Notrufschilder. Was dahintersteckt und ob es bald weitere im Kreis gibt.

Von Dominik Stenzel und Christoph Lotter

Offiziell beginnt der Sommer erst am 21. Juni. Trotzdem herrschen schon jetzt teilweise hohe Temperaturen im Landkreis Neu-Ulm. Viele Menschen genießen das schöne Wetter am liebsten an den Seen und Gewässern in der Region. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Badegäste dort in die Höhe gegangen. Und damit steigt auch das Risiko von Badeunfällen. Ein tragischer Unfall hat sich am Wochenende bei Senden ereignet. Für solche Ernstfälle müssen die acht Ortsgruppen der Kreis-Wasserwacht Neu-Ulm gerüstet sein. Dass einiges getan wird, um die Sicherheit an den Seen zu erhöhen, wird an einem Projekt der Ortsgruppe Illertissen deutlich.

