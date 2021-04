Nudeln auf dem Herd vergessen: Betrunkener schläft, Feuerwehr klopft

In Neu-Ulm kam es am späten Abend zu einem Einsatz für die Feuerwehr. Ein offensichtlich alkoholisierter Mann hat seine Nudeln auf dem Herd vergessen.

In der Luitpoldstraße in Neu-Ulm ist es am Donnerstagabend zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Ein Feuermelder wurde gegen 22.25 Uhr ausgelöst.

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 39-jähriger Bewohner des Mehrfamilienhauses Nudeln zum Kochen auf den Herd gestellt. Während die Nudeln kochten, schlief der offensichtlich alkoholisierte Mann ein. Er ließ sich auch nicht vom Lärm des Feuermelders und der Rauchentwicklung in seiner Wohnung stören.

Erst nach mehrmaligen vehementen Klopfen und Klingeln öffnete der 39-Jährige den Einsatzkräften die Wohnungstür. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Bußgeldverfahren wegen eines Verstoßes gegen die Verordnung zur "Verhütung von Bränden" ein. (AZ)

