Nüßlein-Nachfolge: Auf diesen Kandidaten setzt die CSU im Kreis Neu-Ulm

Plus Der CSU-Kreisverband Neu-Ulm hat unter fünf Bewerbern einen Favoriten auserkoren. Das ist der Fahrplan bis zur Nominierung des Bundestagskandidaten.

Fünf Männer und keine Frau haben sich im CSU-Kreisverband Neu-Ulm als mögliche Bewerber für die Bundestagswahl im September gemeldet: Martin Böck, Alexander Engelhard, Günther Hogrefe, Michael Obst und Julius Röth. Sie haben sich in einer Videokonferenz den Mitgliedern der CSU-Kreiskonferenz, die aus den Vorstandsmitgliedern sowie den CSU-Ortsvorsitzenden besteht, und den Delegierten vorgestellt. Es kam zur Abstimmung, jetzt ist das Ergebnis bekannt.

Der Weißenhorner Alexander Engelhard wurde nahezu einstimmig als Bewerber für die Bundestagskandidatur im Wahlkreis Neu-Ulm nominiert, wie der Neu-Ulmer CSU-Kreisvorsitzende Thorsten Freudenberger am Dienstagmittag mitteilt. Demnach gab es bei der Sitzung der Kreiskonferenz eine Enthaltung, aber keine Gegenstimme.

Alexander Engelhard hatte schon am vergangenen Freitag die Nase vorn

Engelhard, Inhaber der Engelhardmühle im Weißenhorner Stadtteil Attenhofen, habe nach einer Vorstellung der insgesamt fünf Bewerber am vergangenen Freitag bei einer internen Abstimmung mit erkennbarem Abstand das beste Ergebnis erzielt. In Anerkennung des demokratischen Verfahrens hätten daraufhin die vier anderen Interessenten anschließend erklärt, auf eine weitere Bewerbung zu verzichten.

Bei der Sitzung der Kreiskonferenz am Montagabend soll es dann mehrere Wortmeldungen gegeben haben, "in denen dieses faire Verhalten ausdrücklich gelobt wurde". Der CSU-Kreisverband Neu-Ulm gehe nun mit einem eindeutigen, klaren und geschlossen unterstützten Personalvorschlag den weiteren Weg bis zur Nominierung im Bundeswahlkreis Ende April, heißt es in der Mitteilung.

Alexander Engelhard mit "neuem Schwung und viel Präsenz"

Als nächster Schritt erfolge nun die Vorstellung aller Bewerber im Bundewahlkreis am kommenden Samstag. „Packen wir's an. Ich möchte im April die Delegierten überzeugen und unsere CSU wieder mit neuem Schwung und viel Präsenz vor Ort nach vorne bringen“, wird Alexander Engelhard in der Mitteilung zitiert.

Der CSU-Kreisverband Günzburg hat seine Kandidatin für die Nüßlein-Nachfolge bereits vergangene Woche ausgewählt. Julia Dümmler, eine Rechtsanwältin aus Krumbach, und Dr. Stefan Waibel, ein Arzt aus Günzburg, hatten dort ihren Hut in den Ring geworfen, um die Nachfolge von Georg Nüßlein (Münsterhausen) anzutreten, der in die Masken-Affäre tief verstrickt ist und deshalb für den Wahlkreis Neu-Ulm für den Bundestag nicht mehr antritt, ja sogar aus der CSU ausgetreten ist. Dümmler hat mit „respektabler Mehrheit“ den harmonischen Zweikampf für sich entschieden.

Lesen Sie dazu auch:

Unseren Kommentar: Die CSU im Kreis Neu-Ulm und ihr Frauen-Problem

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.