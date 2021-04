Nüßlein-Nachfolge: Engelhards Chancen stehen nicht schlecht

Plus Offenbar steht die Neu-Ulmer Kreis-CSU diesmal geschlossen hinter ihrem Bewerber. Deshalb hat Alexander Engelhard gute Chancen, Bundestagskandidat zu werden.

Noch ist die Sache nicht gelaufen für Alexander Engelhard. Denn die Günzburger Kreis-CSU hat bereits eine Kandidatin ins Rennen geschickt, und auch aus dem Unterallgäu könnte er noch Konkurrenz bekommen. Ende April fällt die Entscheidung. Möglicherweise einigen sich die Kreisverbände auf einen gemeinsamen Kandidaten oder eine Kandidatin. Oder sie haben eben die Wahl zwischen mehreren Bewerbern. Engelhards Chancen stehen jedenfalls nicht schlecht.

Die Masken-Affäre um Georg Nüßlein hat die CSU kalt erwischt

Denn anders als vor bald 20 Jahren, als es um die Waigel-Nachfolge ging, gibt es diesmal kein Hauen und Stechen, keine widerstreitenden Lager. Der Neu-Ulmer Kreisverband macht einen geschlossenen Eindruck, die Bewerber gehen fair miteinander um. Die CSU macht aus der Not eine Tugend, denn natürlich wurde sie von der Masken-Affäre um Georg Nüßlein kalt erwischt, und eine Kandidatensuche, die nicht geplant war, auch noch in Corona-Zeiten zu stemmen, ist nicht gerade einfach.

Engelhard steht vor allem für Bodenhaftung und Seriosität. Eigenschaften, die dringend gebraucht werden, um verloren gegangenes Vertrauen in die Partei zurück zu gewinnen. Außerdem hat er einiges an politischer Erfahrung vorzuweisen. Ja, da war auch das Zerwürfnis mit der Weißenhorner CSU-Stadtratsfraktion. Aber das ist 13 Jahre her, die Wogen von damals haben sich längst geglättet.

Noch ist das Rennen bis zur Nominierung völlig offen. Die nächsten zwei Wochen werden noch spannend.

