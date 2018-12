18:36 Uhr

Nuxit-Broschüre erzürnt die Stadt Neu-Ulm

Die Stellungnahme des Landkreises zum Nuxit hat ein Nachspiel. Die Stadt Neu-Ulm sieht darin eine ganze Reihe falscher Behauptungen.

Die Stellungnahme zum Nuxit, die der Landkreis kürzlich an die Regierung von Schwaben abgegeben hat, wurde später auch gedruckt und veröffentlicht – sehr zum Ärger der Stadt Neu-Ulm. In einer Pressemitteilung kritisiert die Stadtspitze den Landkreis deutlich: „In der Broschüre werden zum wiederholten Male unrichtige Tatsachen benannt oder aber wichtige Details weggelassen.“

Die Stadtverwaltung nimmt zu den Themenbereichen Kreisumlage, Donauklinik, Lessing-Gymnasium, wirtschaftliche Entwicklung, Doppelstrukturen und Vermögensausgleich Stellung. Beispiel Lessing-Gymnasium: Der Landkreis verweise in seiner Stellungnahme darauf, dass die Stadt Neu-Ulm einen Neubau im Haushalt nicht eingeplant habe. „Das ist ein interessanter Vorwurf – vor allem mit Blick auf die Tatsache, dass der Landkreis selbst als zuständige Behörde keine Gelder für den Neubau eingeplant hatte“, so die Replik aus dem Rathaus.

In der Vorlage sei die Rede davon, wie erfolgreich Stadt und Landkreis sich gemeinsam in der Vergangenheit entwickelt hätten, heißt es in der städtischen Pressemitteilung. „Es muss in diesem Zusammenhang die Frage erlaubt sein: Was hat der Landkreis tatsächlich zur guten wirtschaftlichen Entwicklung in den Kommunen und somit auch der Stadt Neu-Ulm beigetragen?“ Wirtschaftsförderung und -entwicklung sei jedenfalls Thema der Rathäuser, nicht des Landkreises. Ob NU 21 oder die gemeinsame Vermarktung von Gewerbeflächen: „All diese positiven Entwicklungen hat es nicht gegeben, weil die Stadt Neu-Ulm kreisangehörig ist, sondern weil sie in den vergangenen Jahrzehnten vorausschauend und eigeninitiativ gehandelt hat.“

Weiterer Vorwurf: „Der Landkreis spricht in seiner Vorlage davon, dass durch eine Kreisfreiheit unnötige und teure Doppelstrukturen aufgebaut werden würden. Verschwiegen wird allerdings, dass es diese Doppelstrukturen längst gibt.“ Diese hätten durch die Stadt aufgebaut werden müssen, um den Neu-Ulmer Bürgern die Dienstleistungen anbieten zu können, die der Landkreis in der Stadt nicht oder nicht entsprechend den Anforderungen der Stadt angeboten habe – etwa im ÖPNV. Am Schluss der vierseitigen Pressemitteilung heißt es: „Bei den hier aufgeführten Themen handelt es sich lediglich um eine Auswahl an Punkten, die aus Sicht der Stadt Neu-Ulm falsch oder aber unvollständig in der Stellungnahme des Landkreises dargestellt sind.“ Die Stadt bedaure es sehr, „dass hier offensichtlich eine einseitige Information der Öffentlichkeit erfolgt“. (mru)

