Nuxit macht den Kreis zum Bittsteller

Kann eine Petition an den Landtag die Kreisfreiheit Neu-Ulms aufhalten?

Wenn gar nichts mehr hilft, dann hilft entweder beten oder bitten. Auf Letzteres haben sich die Nuxit-Gegner verlegt, nachdem am Neu-Ulmer Entschluss, den Kreis zu verlassen nicht mehr zu rütteln ist. Diese Woche wurde also eine Petition an den Landtag auf den Weg gebracht. Im Grunde genommen folgt die Aktion dem Prinzip Hoffnung, nämlich der, dass sich die Volksvertreter im Maximilianeum von einer möglichst großen Anzahl an Unterstützerunterschriften beeindrucken lassen.

Damit beschreiten die beiden Anti-Nuxit-Initiativen sowie die Kreistagsfraktionen einen Weg, den viele Menschen in Bayern gehen. Wie aus dem jüngsten Bericht des Landtags-Ausschusses für Eingaben und Beschwerden hervorgeht, sinkt zwar die gesamte Zahl der Petitionen, doch es sind immer mehr Menschen bereit, sich an so genannten Sammel- und Massenpetitionen zu beteiligen. In der langsam auslaufenden aktuellen Wahlperiode des Gremiums war es fast eine Million Bürgerinnen und Bürger. In der Wahlperiode davor wurden nur 600000 Unterstützer gezählt. Es stehen also unter dem Strich immer mehr Menschen hinter solchen Petitionen.

Unliebsame Entscheidungen

Dass die Initiativen und die Kreistagsfraktionen nun auf diesem Weg ihr Glück versuchen, ist ihr gutes Recht, denn solche Eingaben und Beschwerden sind seit 1946 in der Bayerischen Verfassung verankert. Sie mögen ein schwaches Mittel sein, um unliebsame Entscheidungen zu korrigieren, aber es ist besser, etwas zu tun, als es von vorneherein zu lassen. Zumal die anstehende Landtagswahl die politischen Verhältnisse gehörig durcheinander wirbeln dürften.

Grundsätzlich ist es ein Unding, dass der Gesetzgeber ausgerechnet den Landkreis, aus dem sich eine Stadt verabschieden will, bei der Entscheidung außen vor lässt. Er kann zwar eine Stellungnahme abgeben, die bewirkt aber im Ernstfall nichts. Also darf er ein bisschen bellen, aber nicht beißen. Landrat Thorsten Freudenberger drückt das stets so aus: Der Landkreis ist zwar maximal betroffen vom Nuxit, hat aber minimales Mitwirkungsrecht bei diesem bayernweit einmaligen Vorgang. Hier herrscht halt noch der obrigkeitsstaatliche Geist, wonach die Oberen schon wissen, was für die Unteren gut ist – auch wenn die das möglicherweise komplett anders sehen. Für die Nuxit-Gegner bleibt also nur: sammeln und hoffen.

Lesen Sie dazu: Die Anti-Nuxit-Petition kommt ins Rollen

Nuxit-Gegner einigen sich mit den Kreistags-Fraktionen

Petition zum Nuxit ist gut für die Bürger

Themen Folgen