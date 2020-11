19.11.2020

OB Czisch: „Zu Fakten gibt es keine Alternative“

Ulms Stadtoberhaupt schreibt in einem offenen Brief ganz deutlich, was er von „Querdenken“ und Co hält

Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch hat kein Verständnis für die Leugner der Pandemie. „Meinungen können vielfältig sein, aber zu Fakten gibt es keine Alternativen“, sagt der OB in Anbetracht der jüngsten Demonstrationen von Corona-Leugnern sowie den auf den Tisch liegenden Tatsachen, wie sie etwa der Ulmer Mediziner Dr. Ulf Dennler, der Leiter der neuen Stabsstelle Strategisches Medizincontrolling am Universitätsklinikum, gegenüber unserer Zeitung auf den Tisch legte.

In einem offenen Brief benennt das Stadtoberhaupt bedenkliche Entwicklungen. „Rede-, Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit sind Grundpfeiler unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Sie sind Teil unserer demokratischen DNA. Das darf uns nicht wehrlos machen gegenüber demokratiefeindlichen Haltungen, die unsere offene Gesellschaft grundsätzlich infrage stellen. Darum ist es richtig, Demonstrationen von Coronaleugner zuzulassen und gleichzeitig den dort geäußerten Thesen und Behauptungen auf das Heftigste zu widersprechen.“

Nicht die Einschränkungen, die sich die Gesellschaft selbst auferlege, um die Ausbreitung der Pandemie einzudämmen, seien der Feind. „Unser Feind ist das Virus.“ Dies könne die Gesellschaft nur gemeinsam bekämpfen. Czisch weiter: „In dieser Situation ist Solidarität nichts Abstraktes, sondern etwas ganz Konkretes. Maskentragen, Hygieneregeln beachten, Abstand halten – alles das trägt dazu bei, die anderen und auch uns selber unmittelbar zu schützen.“ Mittelbar sorge es auch dafür, dass Kitas, Schulen und Geschäfte offenbleiben können und dass die wirtschaftlichen Nöte und Sorgen nicht ins Uferlose wachsen, weil ein harter Lockdown unumgänglich werde. „Wir bestimmen durch unser eigenes individuelles Verhalten mit, wie hoch der Preis ausfällt, den wir als Gesellschaft im Ganzen für die Folgen der Pandemie zahlen.“

Dass alle Versuche, die Pandemie weniger ernst zu nehmen, in der Realität nicht funktionieren, würden die Beispiele aus anderen Ländern zeigen. Dennler, der Ulmer Mediziner, rechnete etwa vor, dass die Intensivbetten der Region bei einem ausgebliebenen Lockdown nicht ausreichen würden.

Czisch könne nachvollziehen, dass nicht alle mit jeder Regel einverstanden sind, dass manches als unverständlich, nicht nachvollziehbar oder unverhältnismäßig empfunden wird. „Diese Dinge konstruktiv zu kritisieren, nach besseren Wegen zu suchen, ist wichtig und sorgt für bessere Lösungen.“ Eine solche redliche Suche nach besseren Lösungen könne er bei einem harten Kern der sogenannten Corona-Leugnern derzeit nicht erkennen. Wut und Frust würden instrumentalisiert für einen angeblichen „Widerstand gegen das System“. Und wenn dann davon geredet werde, dass Landräte und Bürgermeister sich vielleicht bald nicht mehr auf die Straße trauen könnten, dann seien das unverhohlene Gewaltdrohungen. Bezüge zur Weißen Rose, als „Gebet“ getarnte Agitation – mit solchen Mitteln werde versucht, die Mitte zu verschieben. „Was heute noch eine Grenzüberschreitung darstellt, soll zur Normalität werden. Populisten weltweit machen es gerade vor.“

Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte jüngst gegenüber der Deutschen Presse Agentur vor einer zunehmenden Radikalisierung der „Querdenken“-Bewegung gewarnt. Es gebe Anzeichen dafür, dass die Bewegung immer stärker von rechtsradikalen Kräften unterwandert werde, sagte der Grünen-Politiker. Die Ansichten, die die „Querdenker“ vertreten, seien nicht faktenorientiert, zum großen Teil abwegig. (heo) "Seite 21

