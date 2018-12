17:38 Uhr

OP-Nadel im Unterleib vergessen: 30-Jährige bekommt Schmerzensgeld

Der Albtraum eines jeden Patienten wurde im Ulmer Bundeswehrkrankenhaus für eine 30-Jährige wahr. Ein OP-Instrument wurde in ihrem Körper vergessen.

Von Peter Reinhardt

Eine 30-Jährige erhält Schmerzensgeld, weil Ärzte im Bundeswehrkrankenhaus in Ulm vor viereinhalb Jahren eine Operationsnadel im Unterleib der Patientin vergessen haben. Das Oberlandesgericht Stuttgart (OLG) verpflichtete in dem aufsehenerregenden Arzthaftungsprozess die Bundesrepublik als Klinikträger zur Zahlung von 10.000 Euro an Nicole S. aus Aalen. Weiter erhält die Klägerin die bisher entstandenen materiellen Schäden von rund 2000 Euro erstattet.

Es ist ein medizinischer Behandlungsfehler, wie ihn wahrscheinlich viele Patienten als Albtraum fürchten: Nicole S. lässt sich im März 2014 in dem renommierten Krankenhaus Nierensteine entfernen. Bei dem Eingriff bleibt eine der vier 1,9 Zentimeter langen OP-Nadeln im Unterleib zurück. Dies wird einen Monat später durch eine Computertomografie festgestellt. Der Patientin teilen die Ärzte das erst nach einem weiteren Monat mit. Sie muss sich seither regelmäßig röntgen lassen. "Ich lebe mit erheblichen Einschränkungen, jeden Tag" , erklärt die 30-Jährige vergangene Woche in der mündlichen Verhandlung. Aktuell liegt die Nadel tief in einem Lendenmuskel. Schmerzen verursacht der im Körper wandernde Fremdkörper nicht. Vorsichtshalber soll sie auf medizinisches Anraten allerdings Aktivitäten mit Sturzrisiko unterlassen.

Weder könne sie mit ihren beiden Kindern Reiten noch Inliner fahren, klagt die Betreiberin eines Nagelstudios. Entfernen lassen will sie das Metallteil nicht. Jede Operation sei ein Risiko, außerdem hätten ihr Ärzte abgeraten. Der OLG-Senat wertet in seinem gestern gefällten Urteil das Zurücklassen der Nadel als schuldhaften Behandlungsfehler. Ärzte müssten alle möglichen und zumutbaren Sicherheitsvorkehrungen gegen das Vergessen von Fremdkörpern im Operationsgebiet treffen und die Instrumente auf ihre Vollständigkeit prüfen. Diese Handlungsempfehlungen habe das Bundesgesundheitsministerium bereits 2010 veröffentlicht. Deshalb nennen es die Richter befremdlich, dass die Bundesrepublik meint, sie selbst sei vier Jahre nach Veröffentlichung dieser Empfehlungen nicht zu Zählkontrollen bei Operationen verpflichtet.

Gericht geht nicht von einem groben Behandlungsfehler aus

Die Anleitung trägt übrigens den Titel "Jeder Tupfer zählt". Dennoch geht der Senat nicht von einem groben Behandlungsfehler aus. An dieser Bewertung ändere auch die verspätete Information der Patientin nichts. Das OLG hat in der Entscheidung, die nicht mehr angefochten werden kann, das vom Ulmer Landgericht in der Vorinstanz festgesetzte Schmerzensgeld um 3000 Euro vermindert. Der Vorsitzende Richter Wolfgang Reder begründet dies mit dem Hinweis, dass die zurückgelassene Nadel keine direkten Schmerzen verursacht. Der Krankenhausträger muss zudem der Klägerin alle weiteren materiellen und nicht vorhersehbaren immateriellen Schäden aus dem Behandlungsfehler zu ersetzen . Der behandelnde Arzt kann sich das Versäumnis bis heute nicht erklären. Er habe zum Vernähen der Wunde vier Nadeln eingesetzt, jeweils an den Enden der Fäden. Wie eine davon im Körper zurückbleiben konnte, sei ihm noch immer unklar.

Ein Gutachter hatte vor Gericht erklärt, dass nicht der behandelnde Arzt für das Zählen der verwendeten Materialien zuständig ist. Eine Dokumentationspflicht der Kontrolle hat es im Bundeswehrkrankenhaus nicht gegeben. Das für die Klinik zuständige Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistung der Bundeswehr vertrat vor Gericht sogar die Auffassung, eine unterbliebene Zählkontrolle stelle keinen Behandlungsfehler dar.

