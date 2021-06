Oberelchingen

Bischof Bertram Meier spricht in Oberelchingen über Spannungen und Skandale

Bischof Bertram Meier feierte den Hohen Umgang in der Klosterkirche Oberelchingen.

Plus Beim "Hohen Umgang" in der Klosterkirche geht Bischof Meier auf Probleme ein - und zeigt Zuversicht. Seine Botschaft: "Mutter Kirche knallt die Tür nicht zu."

Von Wilhelm Schmid

Mit dem festlichen Beethoven-Choral "Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre" wurde schon in den ersten Akkorden deutlich, dass der "Hohe Umgang" das große Fest für Oberelchingen ist, und auch sonst war alles aufs Beste vorbereitet. Vom Bischof Bertram Meier gab es vor Ort auch nachdenkliche Töne zu hören – in Bezug auf die aktuellen Krisen in der Kirchenfamilie.

