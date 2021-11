Ein weiteres Herrschaftsjahr für Prinzessin Liliane und Prinz Moritz

Plus Bei den Greane Krapfa bleiben Prinzessin Liliane und Prinz Moritz ein weiteres Jahr auf dem Thron. Trotz Corona plant der Verein eine normale Kampagne.

Als Liliane Polyak und Moritz Beer 2019 als Prinzenpaar der Greane Krapfa inthronisiert wurden, hatten sie nicht gedacht, dass sie den Titel auch noch in das Jahr 2022 hineintragen werden. "Das passiert zum allerersten Mal, dass es jemand drei Jahre macht", sagt Jasmin Bitterle, die Präsidentin des Oberelchinger Faschingsvereins. Die lange Amtszeit haben die beiden der anhalten Corona-Pandemie zu verdanken. Anders als in der vergangenen Saison soll der Fasching diesmal nicht wieder ausfallen.