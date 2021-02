vor 34 Min.

Oberelchinger Narren setzen ein Zeichen des Zusammenhalts in Corona-Zeiten

Zum sprichwörtlichen Gipfeltreffen der Zunftmeister kam es jüngst auf dem heiligen Berg in Oberelchingen.

Plus Eschagore, Därles Bärbla, Bibbele und Hilmahexa schmücken in Oberelchingen den Narrenbaum. Wegen Corona verlief das Treffen im kleinsten Kreise.

Von Andreas Brücken

Zum sprichwörtlichen Gipfeltreffen der Zunftmeister kam es jüngst hoch oben, auf dem "heiligen Berg", dem geografischen Höhepunkt der Narren in Oberelchingen. Treffpunkt war die Narrenschnur, die vor dem Vereinsheim der Greane Krapfa bunt geschmückt als unübersehbares Zeichen der Fasnacht gespannt ist.

Oberelchingen: Corona hält die Narren nicht auf

Auch wenn Corona die Narren zuhause bleiben lässt, wollten die Hästräger aus Weißenhorn, Dornstadt und Elchingen ein sichtbares Zeichen des Zusammenhaltes in der Fasnachtskrise setzen. Mitglieder vom Eschagore, den Därles Bärbla, die Bibbele und die Hilmahexen haben bunte Schilder mitgebracht, um damit den Narrenbaum zu schmücken. "Am Ruaßßiga zamma auf die Faßnacht ganga wär a Traum – Mit Abstand und Maske schmück ma halt jetzt zumindest euren Baum", dichteten die Därles Bärbla und die Hästräger vom Eschagore brachten es mit ihrem Reim auf den Punkt: Narri-Narro ihr Narraleut', Freundschaft verbindet uns auch in Coronazeit."

Auch wenn der Kreis der Beteiligten den Kontaktbeschränkungen entsprechend im kleinsten Rahmen blieb, wollte keiner ausschließen, dass die Narrenschilder auch in Zukunft als Zeichen des Zusammenhalts zu den Narrenbäumen der befreundeten Vereine gebracht werden.

