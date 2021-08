Anklage wegen Mordes in Oberstadion: Mutter soll ihre Kinder erstickt haben

Der Familienvater fand die beiden Kinder damals tot auf. Ganz Oberstadion stand unter Schock. Jetzt wurde gegen die Mutter Anklage erhoben - wegen heimtückischen Mordes.

Ganz Oberstadion stand damals unter Schock: Ein Vater fand Ende April dieses Jahres seine beiden Kinder tot auf. Die 36 Jahre alte Mutter galt schnell als dringend tatverdächtig. Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot nach ihr und konnte sie schließlich festnehmen. Nun hat die Ulmer Staatsanwaltschaft Anklage gegen sie wegen zweifachen heimtückischen Mordes zur Schwurgerichtskammer des Landgerichts Ulm erhoben.

Die Angeschuldigte soll sich demnach aufgrund einer von ihr offensichtlich als äußerst belastend empfundenen familiären Situation entschlossen haben, zunächst ihre beiden drei und sechs Jahre alten Kinder zu töten, um sich anschließend selbst das Leben zu nehmen. In Ausführung ihres Tatplans habe sie - so der Anklagevorwurf - in der Nacht von 25. auf 26. April 2021 die beiden bereits schlafenden Kinder erstickt.

Doppelmord in Oberstadion: Angeklagte hat sich zum Vorwurf bislang nicht geäußert

Seit ihrer Festnahme am Tattag befindet sich die Angeschuldigte in Untersuchungshaft. Bislang habe sie von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht, heißt es.

Im Rahmen der Ermittlungen hätten sich keine Anhaltspunkte für einen Ausschluss ihrer Schuldfähigkeit zur Tatzeit ergeben, so die Staatsanwaltschaft. Das zu dieser Frage in Auftrag gegebene psychiatrische Sachverständigengutachten steht jedoch noch aus, sodass eine abschließende Bewertung noch nicht erfolgen konnte.

Im Falle einer der Anklage folgenden Verurteilung droht der Angeschuldigten eine lebenslange Haftstrafe. (AZ)

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie darüber! Es gibt eine Vielzahl von Hilfsangeboten - per Telefon, Chat, E-Mail oder im persönlichen Gespräch, auch anonym. Hier finden Sie eine Übersicht.