vor 47 Min.

Obstwiesenfestival gibt Bands bekannt

Im August kommen unter anderem die Band of Skulls, Leoniden und Bonaparte

Der Sommer kann kommen: Das Obstwiesenfestival hat eine ganze Reihe von Bands für seine diesjährige Ausgabe bekannt gegeben. Das Open Air wird vom 15. bis 17. August am Lerchenberg bei Dornstadt über die Bühne gehen. Aus Großbritannien reist dann die Band of Skulls als Co-Headliner an. Das Duo verbindet Indie mit krachigem Blues-Rock. Für einen sehr viel wilderen Stilmix, zu dem neben Rock auch Funk, Hip-Hop und Elektro gehören, stehen die Leoniden aus Kiel, die auf dem Weg dazu sind, eine der beliebtesten jungen Live-Bands Deutschlands zu werden. Entspannter dürften es die Franzosen von Tahiti 80 mit ihrem Easy-Listening-Pop angehen lassen. Das stilistische Spektrum der ersten Ankündigungen ist groß: Es gibt unter anderem experimentelle Düster-Elektronik von Blanck Mass aus England, Punk-Rock von den Viagra Boys aus Schweden und Funk von Wargirl aus den USA.

Schon länger angekündigt ist, dass der Schweizer Musiker Bonaparte seinen elektrifizierten Trash-Pop in Dornstadt feiern lassen wird. Am Tag vor dem Festival, am Mittwoch, 14. August, gibt es außerdem ein Einzelkonzert: Die Folk-Pop-Band The Mighty Oaks aus Berlin ist dann am Lerchenberg zu Gast. Karten für diese Veranstaltung gibt es auf ulmtickets.de. Das „OWF“ selbst wird auch dieses Jahr „umsonst und draußen“ sein. (mgo)

