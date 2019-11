vor 39 Min.

ÖDP will mit hohem Frauenanteil punkten

Mehr als die Hälfte der 70 Kandidaten für den Neu-Ulmer Kreistag ist weiblich. Eine Musiklehrerin aus Weißenhorn führt die Liste an.

Die Ökologisch-demokratische Partei will in der nächsten Legislaturperiode im Neu-Ulmer Kreistag mitmischen. Bei ihrer Nominierungsversammlung in Weißenhorn hat die ÖDP ihre Kreistagsliste aufgestellt, die einen hohen Frauenanteil aufweist. Dieser liegt bei 55 Prozent – und das ohne Quote, wie die Kreisvorsitzende Gabriela Schimmer-Göresz in einer Mitteilung betont.

Auf einen kurzen Nenner gebracht lautet demnach die Botschaft der Kandidatinnen und Kandidaten der ÖDP: „gemeinwohlorientiert, ökologisch, bürgernah und konsequent nachhaltig“. Insgesamt stellen sich 70 Kandidaten plus zwei Ersatzbewerber zur Wahl. Knapp die Hälfte ist parteifrei.

Schimmer-Göresz zufolge bildet die Liste die ganze Bandbreite der Gesellschaft ab. Sie wird angeführt von Krimhilde Dornach, Musiklehrerin aus Weißenhorn. Ihr folgen auf den ersten zehn Plätzen Gabriela Schimmer-Göresz aus Osterberg-Weiler, Gilbert Kammerlander (Illertissen) Susanne Kuderna-Demuth (Weißenhorn), Simon Steger (Pfaffenhofen), Anton Weitmann (Weißenhorn), Nicole Herzog (Senden) sowie Jürgen Kohler, Reinhold Reibl und Thomas Schwarzer (alle Weißenhorn).

Die ÖDP fordert faire Handelsbeziehungen

Nahezu alle Kandidaten seien auf kommunaler Ebene aktiv, im Dorf- und Vereinsleben ebenso wie im Natur- und Umweltschutz und in sozialen Bereichen, teilt die ÖDP mit. Den Kandidaten liege das Gemeinwohl und das gute Leben für alle am Herzen, vor allem für die Kinder sowie nachfolgende Generationen. Global denken und lokal handeln sei die große Klammer einer Politik vor Ort, die sich um den Energie- und Flächenverbrauch ebenso kümmern müsse wie um eine Mobilitätswende, die Artenvielfalt, den Schutz er Lebensgrundlagen wie auch die Schaffung widerstandsfähiger regionaler Märkte unter Einbeziehung von Landwirtschaft, Handwerk und Verbraucher.

Faire Handelsbeziehungen nennt die ÖDP ebenso unverzichtbar wie die Gesundheitsvorsorge beim Mobilfunk. Ein sozialer Landkreis, die Unterstützung für Familien, Senioren und deren Angehörige sowie neue Formen intensiver Bürgerbeteiligung zur Stärkung der Demokratie ist den Kandidaten laut Mitteilung gleichermaßen wichtig. Die ÖDP schreibe sich auf ihre Fahnen, transparent, konsequent und ehrlich zu sein. (az)

