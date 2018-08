11:47 Uhr

Örtliche Vereine erhalten mehr Zuschüsse

Fast alle der mehr als 50 geförderten Roggenburger Vereine und Organisationen bekommen von 2019 an mehr Geld von der Gemeinde.

Der Gemeinderat beschließt neue Förderrichtlinien, die ab Januar 2019 gelten. Dabei sind allerdings bestimmte Vorgaben und Höchstsätze zu beachten.

Von Angela Häusler

Gute Nachrichten für Roggenburger Vereine und Organisationen: Anders als bisher können sie künftig auch Zuschüsse für Anschaffungen sowie für kleinere Baumaßnahmen erhalten. Zudem werden die jährlichen Festbeträge erhöht. Die Regelung hat der Gemeinderat am Dienstag einstimmig beschlossen. Sie gilt ab Januar 2019.

Fast alle der mehr als 50 geförderten Roggenburger Vereine und Organisationen werden im kommenden Jahr einen um 20 Euro höheren Festbetrag erhalten als bisher. Dazu kommt, dass von 1. Januar 2019 an neue Fördermöglichkeiten bei Bauarbeiten und Anschaffungen bestehen: Künftig können auch bewegliche Güter und Einrichtungsgegenstände wie Fahrzeuge, Geräte, Instrumente oder Trachten ab einem Anschaffungswert von 1000 Euro bezuschusst werden. Außerdem können die Vereine neben Geld für große Bautätigkeiten jetzt auch Mittel für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen bekommen. Darunter fallen beispielsweise Maler- und Bodenbelagsarbeiten, die Sportplatzpflege oder die Ertüchtigung von Schießanlagen. Bedingung ist auch dort, dass die jeweilige Maßnahme mindestens 1000 Euro an Bruttokosten verursacht. Der Fördersatz liegt in beiden Fällen bei 15 Prozent, die Höchstförderung pro Verein und Jahr bei 5000 Euro.

Darüber hinaus können die Vereine vom kommenden Jahr an auch für energetische Maßnahmen kommunale Zuschüsse in Höhe von zehn Prozent beantragen. Die neuen Richtlinien hat ein Arbeitskreis aus Vertretern der Verwaltung und des Gemeinderats bei zwei Treffen erarbeitet. Anlass für die Überlegungen war der Wunsch aus den Reihen der Gemeinderäte, die bestehende Regelung zu überarbeiten.

Die Möglichkeit – wie auch in andere Kommunen – die Vereine statt mit einem Festbetrag nach Mitgliederzahl zu fördern, hat der Arbeitskreis in seiner Diskussion verworfen. Der Verwaltungsaufwand sei sowohl für die Gemeinde als auch für die Vereine zu hoch. Erklärtes Ziel des Arbeitskreises war nach Angaben der Verwaltung auch, Vereine, die Jugendarbeit leisten, besser zu unterstützen. „Damit kommen wir weg von der großen Gießkanne und hin zu bedarfsgerechter Förderung“, sagte Gemeinderat Joachim Graf, der dem Arbeitskreis angehörte, vor der Abstimmung. Jetzt könnten sich Vereine leichter Unterstützung holen, „wir haben unser Ziel erreicht“.

Mit zwei Gegenstimmen genehmigte der Gemeinderat darüber hinaus die Kooperationsvereinbarung zum Betrieb der Familienstützpunkte des Landkreises Neu-Ulm. Ein Familienstützpunkt wird seinen Standort bekanntlich in Weißenhorn haben und soll Familien Bildungs- und Beratungsangebote machen. In den beteiligten Kommunen finden zusätzliche Beratungen statt. Träger der Einrichtung ist der Neu-Ulmer Kreisverband des Arbeiter-Samariter-Bunds ASB.

