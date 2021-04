Ohne Gastronomie tragen Ulm, Neu-Ulm und Weißenhorn Trauer

Plus Neue Gastro-Projekte rund um Ulm zeigen, dass die Wirte vor der Pandemie nicht in die Knie gehen wollen. Doch langsam wird das Geld bei vielen knapp.

Lichter aus im Anno 1460 in Weißenhorn, ein wie leer gefegter Biergarten am Offenhauser Schlössle trotz Sonnenschein und Tristesse am Samstagabend im Ulmer Party-Bermudadreieck vor dem Wilden Mann. Es ist so, als ob die Städte Trauer tragen. Erst durch die Pandemie wird immer mehr Menschen bewusst, dass die Kneipen, Cafes, Restaurants und Biergärten viel mehr sind als Stätten des Nahrungsmittelverzehrs. Nein, sie sind so etwas wie ein Herzschlag der Kommunen.

