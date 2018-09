vor 55 Min.

Olaf Schubert ist sächsisch, aber sexy

Olaf Schubert führt 800 Besucher im Edwin-Scharff-Haus durch seine wirre Gedankenwelt. Neu-Ulm bezeichnet er als guten Anfang, um den rumänischen Markt zu erobern.

Von Andreas Brücken

Sein Markenzeichen ist der gelbe Pullunder mit grün-blauem Karomuster. Seitlich baumeln die schmalen Arme von Olaf Schubert schlaksig herunter, als würden sie nur von Gummibändern gehalten – eine Frisur hat Schubert dagegen nicht: Das dünne, schwarze Haar lässt viel Sicht auf die hohe Stirn und wellt sich formlos bis fast auf die Schultern herab.

Nein, ein Schönheitssymbol ist der sächsische Comedian nicht. Dennoch hat Schubert seinem aktuellen Programm den gewagten Namen „Sexy Forever“ gegeben. Rund 800 Gäste wollten im ausverkauften Edwin-Scharff-Haus sehen, was sich hinter dieser Ankündigung verbirgt. „Schubert möchte neue Wege gehen“, wie er von sich als „Lichtgestalt aus Dunkeldeutschland“, selber behauptete. Nicht zufällig habe er für sein Programm einen englischsprachigen Titel ausgesucht: „Ich will jetzt endlich auch den amerikanischen Markt erobern, zumindest den rumänischen.“ Da sei Neu-Ulm zumindest ein guter Anfang: „Irgendwie sieht es hier so aus, als ob man es gerade erst fertiggestellt hätte und trotzdem macht alles einen abgeranzten Eindruck.“

Olaf Schubert wird politisch: Es geht um Angela Merkel und Erich Honecker

Es folgten rund zwei Stunden wirre Gedankenverknüpfungen mit hohem Unterhaltungswert, wenn sich etwa Schubert über die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen ausließ: „Ein Zimmermann verdient etwa doppelt so viel wie ein Zimmermädchen.“ Auch zwischenmenschliche Beziehungen beleuchtete Schubert aus seinem Blickwinkel: „Die Ehe ist ein Langstreckenlauf, der über Monate geht.“ Im Hafen der Ehe brauche man keine aufgetakelte Fregatte, sondern einen zuverlässigen Lastenkahn.

Politisch wurde Schubert zur vorgerückten Stunde seiner Vorstellung: „Wer 25 Jahre Erich Honecker als Staatschef erlebt hat, glaubt, dass Angela Merkel nach nur 13 Jahren überhastet einen Machtwechsel vollziehen würde.“ Die Willkommenskultur seiner Heimat kommentierte Schubert mit den knappen Worten: „Die Sachsen tun sich manchmal schwer, ihre Freude zu zeigen.“ Er selbst sei der Verschleierung von Frauen durchaus aufgeschlossen gegenüber, wie er sagte: „Bei dem Gesicht von mancher Pegida-Frau ist das eine gute Idee.“

Das Sahnhäubchen des Abends waren die beiden musikalischen Begleiter Stefan und Jochen auf der Bühne, die mit Bass und Gitarre hin und wieder eine Verschnaufpause zu den anstrengenden Theorien des sächsischen Comedians boten.

