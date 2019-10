vor 20 Min.

Oldie Night 2019: In der Fuggerhalle wird wieder gerockt

Stehen am Samstag bei der Oldie Night in Weißenhorn wieder gemeinsam auf der Bühne: Günter Jergon (links) und Organisator Thomas Schulz mit der Band Friends. Dieses Foto wurde bei der Oldie Night 2016 aufgenommen.

Der Rotary Club veranstaltet am Samstag die dritte Oldie Night in Weißenhorn. Mehr als 50 Helfer stemmen den Konzertabend, bei dem vier Bands auftreten.

Von Jens Noll

Drei Jahre haben Musikfans aus Weißenhorn und Umgebung warten müssen. Nun werden wieder die Verstärker aufgedreht. Nach 2014 und 2016 richtet der Rotary Club Weißenhorn am Samstag, 19. Oktober, die dritte Oldie Night in der Fuggerhalle aus. In der Region bekannte Gruppen treten dort auf, darunter die junge Gitarristin Yasi Hofer mit Band.

Jung und Oldie – das passt nach Ansicht von Organisator Thomas Schulz hervorragend zusammen. „Die gute Musik kommt halt von früher“, sagt er. Und diese Klassiker hören auch junge Leute gerne. Ab 16 Jahren darf am Samstag (Beginn: 20 Uhr) jeder in die Halle, der Altersdurchschnitt habe bei den vergangene Oldienächten bei 35 Jahren gelegen, sagt Schulz.

Zu Beginn des Abends wird der Organisator wieder selbst auf der Bühne stehen, und zwar mit der Formation Friends. Zu dieser hatten sich Musiker der Bands Mirage, Magic Wheels, Tennessee und Back2stage – alle aus Weißenhorn und der Umgebung – zusammengetan. Verstärkt durch weitere Musiker wollen sie es wieder ordentlich rocken lassen.

Der Erlös des Abends fließt in diverse Hilfsprojekte

Gut bekannt in der Fuggerstadt ist auch Run for Cover, deren Mission lautet: „Es muss in die Beine gehen.“ Die Gruppe hat Coversongs von AC/DC über Pink bis Toto im Repertoire, aber auch aktuelle und deutsche Rocksongs. Komplettiert wird das Band-Quartett durch Rock Unlimited, eine Band, die im Ulmer Raum regelmäßig auf Rockpartys spielt. Bei „Rock am Petrus“ am Schwörwochenende in Neu-Ulm zum Beispiel ist die Truppe Stammgast.

Vor zwei Jahren kamen 1300 Besucher zur Oldie Night in die Fuggerhalle. Um eine Veranstaltung dieser Größenordnung stemmen zu können, ist der Rotary Club auf die Mithilfe all seiner Mitglieder angewiesen. Schulz zufolge kümmern sich diesmal zudem Mitglieder des FV Weißenhorn um den Barbetrieb, auch von der DSV-Skischule packen Leute mit an. „Insgesamt sind es 51 Helfer plus Security“, sagt Schulz.

Musikfreunde unterstützen mit ihrem Besuch in der Fuggerhalle am Samstag übrigens das Engagement des Rotary Clubs in Weißenhorn und der ganzen Welt. Der Erlös der Oldie Night fließt in diverse Hilfsprojekte. „Wo eine Aktion notwendig ist, wollen wir mit unseren Mitteln helfen“, sagt Thomas Schulz. In der Fuggerstadt fördern die Rotarier unter anderem ein Nachhilfeprojekt an der Mittelschule.

Noch bis Donnerstag sind aber auch Karten im Vorverkauf erhältlich: bei der Allianz-Agentur Degant & Stegmann, der VR-Bank Neu-Ulm und der Weingalerie Weißenhorn. An der Abendkasse werden ebenfalls noch Karten verkauft.

