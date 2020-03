Online-Kulturtipps gegen die Kunstflaute in Corona-Zeiten

Lieferservice der Jugendbücherei Nersingen Auch in Nersingen gibt es für junge Vielleser gute Nachrichten: Viele Freiwillige engagieren sich bei der Nachbarschaftshilfe – und sorgen dafür, dass in der Jugendbücherei Nersingen ab sofort wieder Medien ausgeliehen werden können. Wer Bücher, Zeitschriften, Hörbücher, Spiele oder DVDs leihen möchte, kann per Mail an jugendbuecherei@nersingen.de oder Telefon/Anrufbeantworter unter 07398/81470 bestellen. Mitgeteilt werden soll der Name und die Nummer des Leserausweises. Wer noch keinen Leseausweis hat, gibt bei der ersten Bestellung Namen, Anschrift, Telefonnummer und eventuell seine E-Mail-Adresse an. Ansonsten gelten die üblichen Regeln und Verleihzeiten. Die bestellten Medien werden im Normalfall am nächsten Tag an die Haustür geliefert und von dort auch wieder abgeholt.