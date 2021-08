"Die ersten 100 Jahre sind ein hartes Geschäft" - Martha Fellermaier im Porträt

Martha Fellermaier bleibt mit 95 Jahren fit. Die Frau des verstorbenen SPD-Politikers Ludwig Fellermaier erzählt aus ihrem Leben als Lehrerin im Kreis Neu-Ulm.

Martha Fellermaier hat in Opfenbach im Landkreis Lindau ihren 95. Geburtstag gefeiert. Sie ist vor allem dankbar, dass sie sich noch selbst versorgen kann. Von Bürgermeister Matthias Bentz auf ihre außergewöhnliche Fitness angesprochen, sagt sie augenzwinkernd: "Naja, das Leben ist ein hartes Geschäft - vor allem die ersten hundert Jahre." An der Seite ihres Mannes, des Bundes- und Europaabgeordneten Ludwig Fellermaier, führte sie ein bewegtes Leben.

Ein bewegtes Leben: Martha Fellermaier im Porträt

Geboren wurde die Seniorin in Biberach im Landkreis Neu-Ulm. Ihr Vater, Hans Schnitzler, war Schuhmacher und hatte ein kleines Schuhgeschäft, die Mutter Maria war vor allem Hausfrau und betrieb nebenbei einen Milchausschank und ein Kurzwarengeschäft. Ein Bruder und eine Schwester machten die Familie komplett. Obwohl es politisch und wirtschaftlich eine schwierige Zeit war, empfindet sie noch heute ihre Kindheit als sehr beglückend.

Vor etwa fünf Jahren machte sie ein Gedicht darüber, das sie auch gleich rezitiert: "I mecht no oimol a Schuelmädle sei." Im Krieg haben sie auf wenig verzichten müssen. "Nur auf Vater mussten wir aufpassen. Er hat immer den Feindsender gehört. Wäre er erwischt worden, wäre er im KZ Dachau gelandet."

Martha Fellermaier besuchte die Oberschule in Weißenhorn

Nach dem Besuch der Volksschule in Biberach wechselte sie an die Oberschule in Weißenhorn. Die fünf Kilometer Entfernung musste sie bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad zurücklegen. Kurz vor dem Abitur war der Krieg aus, die Schulen wurden geschlossen. So arbeitete sie ein Jahr lang bei einer Schneiderin. Von 1946 bis 1949 ging sie an die Lehrerbildungsanstalt für Mädchen nach Augsburg. Dort legte sie 1947 ihr Abitur. "Als wir fertig waren, hat man uns junge Lehrerinnen als Mobile Reserven an Schulen auf dem Land geschickt."

Da sie an den Wochenenden nach Hause fahren wollte, legte sie sich einen Lloyd 300 in Hellblau zu. "Das war eine Katastrophe", bemerkt sie lachend. Die Fahrprüfung hatte sie mit Bravour bestanden. Aber das Vehikel musste mit Zwischengas geschaltet werden. Sie ging wieder zu dem Autohändler und erklärte ihm ihr Problem. Der stellte ihr einen jungen Mann zur Seite, der ihr das beibringen sollte. "Da hat dann nicht nur die Sache mit dem Zwischengas, sondern auch mit dem Zwischenmenschlichen funktioniert."

Hochzeit in Kellmünz, Familienleben mit vier Kindern in Neu-Ulm

Es war Ludwig Fellermaier, ihr späterer Ehemann. Er arbeitete bis 1953 als Redakteur bei der Schwäbischen Donau-Zeitung in Ulm. Anschließend war er als Autokaufmann tätig. 1958 heirateten sie in Kellmünz. Sie wohnten erst in Neu-Ulm in einem Wohnblock. 1961 konnten sie sich eine Haushälfte, vier Jahre später ein großes Haus bauen. Inzwischen waren da auch die vier Kinder Heidrun, Axel, Birgitt und Christiane auf der Welt.

Ludwig Fellermaier war von 1965 bis 1973 als SPD-Vertreter Mitglied des Bundestags und von 1968 bis 1989 Mitglied des Europäischen Parlaments. Da ihr Mann während der ersten drei Jahre noch keine Sekretärin hatte, erledigte sie neben ihrem Beruf, den sie weiter ausübte, neben Haus, Garten und Familie auch noch seine Korrespondenz. "Aber ich hatte immer ein Mädchen, das ein Soziales Jahr machen wollte. Sie waren vom Land und sehr zuverlässig", erklärt sie.

Sie ist die Frau des SPD-Bundestagsabgeordneten Ludwig Fellermaier

Mit vier Kindern in Urlaub zu fahren, war schwierig. Deshalb kauften sie in Irsengund ein Nurdachhaus als Feriendomizil. Ludwig Fellermaier litt an Bronchitis. Die Allgäuer Luft tat ihm sehr gut. So schauten sie sich hier nach einer Immobilie um. 1977 sind sie in Opfenbach-Heimen heimisch geworden. Nach seiner Pensionierung 1989 erkrankte Ludwig Fellermaier ein Jahr später und verstarb nach langem Kampf gegen die schwere Krankheit 1996.

"Wir hatten noch so viel vor", bemerkt Martha Fellermaier. "Aber es hilft keinem, wenn man jammert. Man muss das Leben mit Inhalt füllen." Sie besuchte regelmäßig alte Leute im Dorf und im Pflegeheim in Heimenkirch. "Natürlich ist auch viel Arbeit im Garten angefallen, und Besucher waren immer willkommen", erklärt sie lächelnd. In den letzten Jahren nähte sie Säckchen und füllte sie mit Zirbenholzspänen - gut gegen Motten. Auch Taschen und Eulen fertigte sie, und während der Corona-Zeit hat sie viele Masken hergestellt, um damit andere zu erfreuen.