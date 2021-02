16:44 Uhr

Opferstock in Marienfried aufgebrochen: Täter wohl gefasst

Nach intensiven Fahndungen melden sich ein Mann und eine Frau. Sie geben zu, an 60 Orten gestohlen zu haben - auch im Marzellus-Garten und in Marienfried.

Wie berichtet, sind in der vergangenen Woche ein Opferstock in der Gebetsstätte Marienfried und die Spendenkasse im „Marzellus-Garten“ aufgebrochen worden. In beiden Fällen konnten nun die Täter ermittelt werden, wie die Polizei bekannt gibt.

Im Bereich der Polizeiinspektion Schongau in Oberbayern hat ein Zeuge bei einem ähnlichen Fall zwei Tatverdächtige in der Nähe einer Kapelle beobachtet. Die weiteren Ermittlungen führten zu einem 23-jährigen Mann, bei welchem sich Hinweise auf Taten an bis zu 60 weiteren Orten in Bayern und Baden-Württemberg ergaben.

Aufgrund des wachsenden Ermittlungsdrucks meldeten sich nun am vergangenen Montag, 8. Februar, ein 22-Jähriger und eine 20-Jährige bei der Polizei Mindelheim. Das hat die Polizei nun bekannt gegeben. Die beiden gaben an, gemeinschaftlich die Taten begangen zu haben. Sie sind auch für die Taten im hiesigen Bereich verantwortlich. Die Ermittlungen dauern an. (AZ)

