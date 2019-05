vor 20 Min.

Opus One & Last liefern Medleys zum Staunen

Das Orchester „Opus One & Last“ begeistert die Zuhörer im Vöhringer Wolfgang-Eychmüller-Haus mit Klassikern aus der Feder des Bandleaders James Last.

Das Orchester „Opus One & Last“ begeistert die Zuhörer im vollen Wolfgang-Eychmüller-Haus in Vöhringen.

Von Roland Furthmair

Mit dem unvergesslichen Sound des Bandleaders und Arrangeurs James Last erklangen im voll besetzten Saal des Wolfgang-Eychmüller-Hauses in Vöhringen dessen erfolgreichste Klassiker und Kompositionen. In außerordentlicher Klangqualität präsentierte das aus 20 Berufs- und Nachwuchsmusikern bestehende Orchester „Opus One & Last“ unter der Leitung von Sepp Meixner Musikwerke der vergangenen 50 Jahre und ein klangvolles musikalisches „Schwelgen in Erinnerungen“ auf höchstem Niveau mit dem „Ultimativen Tribute James-Last-Orchester“.

Exzellente Solisten und bekannte Melodien

Anlässlich des Jubiläumskonzertes zum 25-Jährigen des Fördervereins Freunde der Musikschule Dreiklang versprach deren Vorsitzender Thomas Stölzle bei der Begrüßung keineswegs zu viel. Der Beginn mit einem Medley bekannter Melodien wie „Granada“ oder „Lady off Spain“ im typischen Happy-Sound ließ die Besucher mit den folgenden Welt-Hits und Panflöten-Romantik („Der einsame Hirte“) sowie exzellenten Solisten staunen. Die Instrumentalsolisten Christian Wohlrab aus Thannhausen als begnadeter Lead-Trompeter oder das Multitalent Joachim „Jogi“ Knoll an diversen Saxofonen, Quer- und Panflöte, Bluesharp sowie Akkordeon hatten sich ihren Applaus verdient.

Mit der Günzburgerin Cordula Wegerer und Nick Gordon (gebürtiger Neuseeländer) bereicherten zwei bravouröse Gesangssolisten – auch im Duett – mit Welthits von Whitney Houston („On moment in time“) oder dem Klassiker „Something stupid“ des Duos Frank & Nancy Sinatra in Perfektion. Mit „Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung“, einem der größten Erfolge von James „Hansi“ Last, erklang die seit einem halben Jahrhundert erfolgreichste Komposition „einfach perfekt wie im Original“. Nach Aussagen von Sepp Meixner, Leiter der Musikschule Weißenhorn und 30 Jahre lang Kopf der Big Band Opus One, ist „Opus One & Last“ derzeit weltweit das einzige James-Last-Orchester in Originalbesetzung.