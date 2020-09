vor 32 Min.

Ordnungsamt Senden: Nachbarn streiten immer öfter

Plus Andreas Trautmann ist bei der Stadt Senden im Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung tätig. Er kennt nicht nur die Lärmschutz-Regeln, sondern auch die Orte, wo Blitzer stehen.

Von Carolin Lindner

Eine städtische Verwaltung ist breit aufgestellt, es gibt zahlreiche Aufgabengebiete – vom Betriebshof über Kindergärten und Finanzen bis zu öffentlicher Sicherheit. Doch wer macht eigentlich was im Sendener Rathaus? Und bei wem können sich Bürger mit welchen Anliegen melden? In einer Serie bieten wir einen kleinen Querschnitt. Heute: Andreas Trautmann zum Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung.

Das Ordnungsamt wird oft mit dem Thema Lärmschutz verbunden

Laute Grillpartys, sonntägliches Rasenmähen oder andere Formen der Ruhestörung: Wenn Nachbarn sich bei der Stadt über Lärm in der Umgebung beschweren wollen, landen sie bei Andreas Trautmann. Er arbeitet in der Sendener Verwaltung im Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung. Zu diesem Bereich gehöre relativ viel, doch meist wird er mit dem Thema Lärmschutz verbunden.

Wenn es nachts bei einer Feier in der Nachbarschaft zu laut wird, ruft selbstredend niemand im Rathaus an – „da würde ich auch nicht hingehen, weil ich natürlich nicht im Büro bin“, sagt Trautmann und lacht. Die ersten Meldungen gehen meist an die Polizei oder an den lärmenden Nachbarn selbst. Manchmal beschweren sich die Bürger aber auch gar nicht, wenn sie sich gestört fühlen, sondern rufen am nächsten Tag im Rathaus an und erkundigen sich nach den Regeln für die Ruhezeiten. „Die Anzahl der Nachbarschaftsstreits hat enorm zugenommen“, sagt der Verwaltungsmitarbeiter.

Beschwerden im Rathaus werden immer anonym behandelt

Im Rathaus können Bürger dann im Fall der Fälle schriftlich Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit erstatten. Gut sei es, einen Nachweis vorbringen zu können – etwa ein Lärmprotokoll oder Audioaufnahmen von der nächtlichen Gartenparty nebenan. „Wir versuchen, dem bestmöglich nachzugehen“, sagt Trautmann. Die Verwaltung schreibe zunächst dem Beklagten und höre dessen Sicht der Dinge an. Das gehe manchem Bürger zu langsam, aber die Verwaltung sei an Gesetze und damit an einen Ablauf gebunden. Man versuche auch mal, zu einer Aussprache unter Nachbarn zu animieren. Trautmann betont jedoch: „Eine Beschwerde bei der Verwaltung wird immer anonym behandelt.“

In Senden gelte das Bundes-Immissionsschutzgesetz. Darin ist das Thema Lärm genaustens geregelt: Wann darf ich Rasenmähen? Wie lange feiern? Trautmann nennt einige Beispiele: Die Nachtruhe gelte gemeinhin zwischen 22 Uhr am Abend und sechs Uhr morgens. Lärm am Sonntag ist ebenso verboten, was alle lauten Geräte wie die Heckenschere, den Rasenmäher oder den Laubbläser einschließt. Beim Thema Laubbläser muss er kurz schmunzeln, in dem Bereich gebe es feste Zeitrahmen, die jeder Interessierte besser bei ihm direkt erfragen solle. Generell werden Geräte und Lärm je nach Emission unterschiedlich behandelt. Wichtig ist: In Senden gilt keine gesetzliche Mittagsruhe. Im Bundesgesetz sei diese nicht vorgesehen, wenn, dann können Kommunen eine gewisse Zeitspanne zusätzlich dazunehmen. Dies sei in Senden jedoch nicht der Fall. Mittags den Rasen zu mähen, ist hier also erlaubt. In den anderen Kommunen kann das anders sein, sagt Trautmann.

Für manche Hundearten brauchen Besitzer ein Negativzeugnis

Neben dem Thema Lärm ist das Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung beispielsweise auch für Hunde zuständig. Wer einen sogenannten Listenhund der Kategorie zwei hält, muss bei der Behörde ein Negativzeugnis beantragen. Darunter fallen Rottweiler und die amerikanische Bulldogge. Um das Negativzeugnis zu bekommen, wird der Hund von einem Sachverständigen einem Wesenstest unterzogen. Je nachdem, wie dieser ausfällt, stellt die Behörde das Negativzeugnis mit oder ohne Auflagen, etwa Leinenpflicht oder Maulkorb, aus. Dies sei teilweise kompliziert, doch wer Fragen hat, könne sich jederzeit bei ihm erkundigen, sagt Trautmann.

Ein praktischer Nebenaspekt seines Jobs ist, dass die Kommunale Verkehrsüberwachung in den Bereich fällt: Trautmann weiß also, wo die Blitzer in Senden stehen. „Das heißt aber nicht, dass ich nicht trotzdem mal reinfahr’“, sagt er.

Lesen Sie dazu auch:

Wer sich im Rathaus Senden um Kitas und Schulen kümmert

Der Sendener Kämmerer verwaltet das Geld – und muss auch mal warnenÜberlegen, planen, bauen: Der Sendener Stadtbaumeister erzählt

Themen folgen