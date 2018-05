06:01 Uhr

Organisatoren glücklich über Literaturwoche

Veranstalter ziehen positive Bilanz der sechsten Auflage.

Die „Literaturwoche Donau“ ist vorbei - und die Organisatoren sind erschöpft, aber glücklich. „Unser Resümee ist durchweg positiv“, sagt Florian L. Arnold. „Wir hatten noch ein bisschen mehr Besucher als 2017 - und wir haben schöne Abende an tollen Orten erlebt.“ Deswegen werde es auch 2019 wieder ein Festival geben.

Arnold, Autor, Grafiker und Mitarbeiter unserer Zeitung, zeichnet gemeinsam mit dem Buchhändler Rasmus Schöll für das Programm der vom Verein „Literatursalon Donau“ veranstalteten Literaturwoche verantwortlich. Und ist mit der Qualität des Gebotenen mehr als zufrieden. Besonders genossen habe er den Abend mit Iris Wolff und ihrem Verleger im Casino am Weinhof - als Kulturort vielleicht die Entdeckung des zehntägigen Bücherfestes.

Auch die Premiere von „Konturen“, der Messe der unabhängigen Verlage, wertet Arnold als Erfolg. Sowohl den Samstag im Museum Villa Rot in Burgrieden, wo dem Veranstalter zufolge, geradezu „toskanische Verhältnisse“ geherrscht haben, als auch den Sonntag in der Ulmer Museumsgesellschaft (wirberichteten). Arnold glaubt, dass die Messe sogar noch größeres Potenzial besitzt: „Wir haben das zum ersten Mal gemacht, da gibt es natürlich Optimierungsbedarf.“

Was den Organisatoren gefällt, ist die Tatsache, dass die Literaturwoche mittlerweile auch außerhalb der Region wahrgenommen wird. Laut Arnold waren sowohl ein Vertreter des Börsenvereins des deutschen Buchhandels als auch ein Mitarbeiter der Zeitschrift Buchmarkt vor Ort in Ulm und Neu-Ulm. „Die Branche hat registriert, dass hier etwas Spannendes stattfindet.“ Längst sei es so, dass die Verlage mit ihren Autoren auf sie als Organisatoren zukämen. „Wir müssen nicht mehr betteln.“ Nicht wie geplant, lief jedoch der Aufenthalt von Stadtschreiberin Sudabeh Mohafez, ab. Allerdings wegen „höherer Gewalt“, wie Arnold sagt. Die iranisch-deutsche Schriftstellerin sollte eigentlich die ganze Woche über an der Donau verweilen und das Festival begleiten. Doch sie musste abreisen, weil ihr Vater schwer krank ist. „Das hat natürlich Priorität“, sagt Arnold. Zur Lesung auf dem Münsterturm kam Mohafez aber wieder nach Ulm, freilich ohne einen neuen, in den Tagen zuvor entstandenen, Text. Den will die Autorin aber noch schreiben, Skizzen hat sie sich bei ihrem Aufenthalt bereits gemacht. Deswegen will der „Literatursalon Donau“ auch 2019 wieder einen Stadtschreiber einladen. „Wir müssen aber noch besser kommunizieren, dass das für eine Stadt eine Bereicherung ist“, sagt der 41-jährige Arnold. Überhaupt brauche die Literaturwoche offenbar noch Unterstützung. So sind die Organisatoren etwas enttäuscht, dass die Ulmer Kulturverwaltung und der Ulmer Gemeinderat die Reihe praktisch ignorierten - anders übrigens als die Kollegen aus Neu-Ulm, die Arnold ausdrücklich lobt. (mgo)

