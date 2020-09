vor 48 Min.

Ortssprecherwahl für Hausen und Jedelhausen unter freiem Himmel

Bürger aus Jedelhausen und Hausen können in Reutti abstimmen, wer die Stadtteile vertreten soll. So sieht das Hygienekonzept für die Versammlung aus.

Am Mittwoch, 9. September, findet für die Stadtteile Jedelhausen und Hausen mit Werzlen und dem Häuserhof, um 19 Uhr, eine Ortsversammlung statt. Bei dieser soll ein Ortssprecher gewählt werden. Coronabedingt hat die Stadt eine Versammlung unter freiem Himmel geplant – auf dem Platz beim Feuerwehrgerätehaus in Reutti, am Burgweg 6. Hier können die Abstandsregeln während der Versammlung und während der Wahl eingehalten werden. Geeignete geschlossene städtische Räumlichkeiten gibt es nach Angaben der Stadtverwaltung nicht. Bei unsicherer Witterung sollen Bürgerinnen und Bürger Regenschirme mitbringen.

Die gängigen Abstands- und Hygieneregeln müssen eingehalten werden, darüber hinaus hat die Stadtverwaltung ein eigenes Hygienekonzept erstellt. Demnach wird der Platz mit Einzelplätzen im Abstand von jeweils 1,5 Metern zueinander bestuhlt. Der Wahlraum befindet sich in der Fahrzeughalle. Die Tore der Halle sind geöffnet und es werden getrennte Ein- und Ausgänge ausgeschildert. Beim Wahlgang und beim Gang zur Toilette besteht Maskenpflicht, am Platz nicht. Desinfektionsmittel stehen bereit.

Bei der Versammlung wird in geheimer Wahl eine Ortssprecherin oder ein Ortssprecher gewählt. Kandidieren können alle Wahlberechtigten aus Hausen, Jedelhausen, Werzlen und dem Häuserhof. Sie alle haben in den vergangenen Wochen eine Wahlbenachrichtigung per Post erhalten. Eine solche Ortssprecherwahl ist in Stadtteilen möglich, die 1952 noch selbstständige Gemeinden waren und keinen Vertreter im Stadtrat stellen. Ortssprecher sollen die Interessen ihres Stadtteils dort vertreten. Sie können an allen Sitzungen mit beratender Stimme teilnehmen und Anträge stellen, wenn Belange des Stadtteiles berührt sind. Für Hausen, Jedelhausen, Werzlen und den Häuserhof kann es nur einen gemeinsamen Ortssprecher geben, weil diese Gebiete zum Stichtag im Jahr 1952 eine Gemeinde gebildet haben. (az)

