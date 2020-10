17:12 Uhr

Ost-Tangente um Senden ist (erst mal) vom Tisch

Plus Eine Umfahrung in Senden würde auf der einen Seite Entlastung bringen – auf der anderen aber neue Probleme schaffen.

Von Carolin Lindner

Die Osttangente ist eines der ältesten Themen in Senden. Die viel diskutierte Umfahrung ist einerseits ein Lichtblick für die verkehrsgeplagten Straßen in Senden und Wullenstetten, andererseits für viele Sendener Bürger auch ein Schreckgespenst – sei es wegen der Umwelt oder weil der Verkehr sich nur verlagern könnte.

Diese beiden Seiten der Tangente sind eines der Hauptprobleme, wenn es nach Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf ( CSU) geht. „Wir sind in Senden leider nicht in der glücklichen Lage, dass wir mit einer Umfahrung wirklich alle Orte umfahren können“, sagte sie in der Stadtratssitzung am Dienstagabend.

Egal, wie man die Tangente lege, es blieben immer Stadtteile, durch die trotzdem Autos fahren. Sie verglich die Sendener Ausgangslage mit Vöhringen: In der Nachbarstadt habe man mit der Umgehungsstraße sowohl Verkehr aus der Kernstadt als auch aus Illerberg und Thal bekommen. Doch dafür fehle Senden schlicht der Platz, die Osttangente habe den Konstruktionsfehler, dass man immer durch besiedeltes Gebiet durchmüsse.

Entlastung in Wullenstetten - Belastung in Witzighausen

Momentan ächzen Anwohner an Kemptener und Lange Straße, Römer- und Bachstraße über Massen an Autos, die täglich durchfahren. Eine Osttangente würde in diesen Bereichen Entlastung bringen, das haben Untersuchungen gezeigt. Doch zu welchem Preis? Die Verwaltung hat sich des Themas Osttangente erneut angenommen, „weil es so nicht weitergehen kann: Entweder wir gehen das Projekt jetzt endlich an oder wir werden uns einig, dass wir es erst mal ruhen lassen“, sagte Schäfer-Rudolf.

Rein aus finanzieller Sicht sei die Osttangente eigentlich derzeit nicht machbar. Nach aktuellen Berechnungen würde alleine die favorisierte Südtrasse zwischen Römerstraße und B28 (3,1 Kilometer Luftlinie) mit reinen Baukosten in Höhe von mindestens sechs Millionen Euro zu Buche schlagen. Dazu kommen die Kosten für den Grunderwerb, der etwa 6,6 Hektar betragen müsste – die wiederum derzeit auf 20 Eigentümer verteilt sind. Dieser Punkt lasse vermuten, dass es sehr lange dauern würde, die erforderlichen Grundstücke beisammen zu haben.

Das Staatliche Bauamt Krumbach habe zudem durchblicken lassen, dass eine Osttangente nur mit einem B28-Anschluss in zwei Richtungen sinnvoll und umsetzbar wäre – also neben der Südvariante auch der Anschluss von der NU3 bei Aufheim. Diesen wiederum wollen die Aufheimer Bürger auf keinen Fall. Auch Witzighausen würde vermutlich eine Mehrbelastung an Verkehr bekommen, so das Staatliche Bauamt.

Osttangente: Der Anschluss an die B28 muss geklärt werden

Allein der doppelte Anschluss an die B28 „lassen in der Verwaltung derzeit keine weiteren Schritte zu einer Realisierung der Umfahrung zu“, heißt es vonseiten der Verwaltung. Deswegen wurde den Räten auch vorgeschlagen, die Planung der Osttangente nicht weiter zu verfolgen, bis das Problem in Sachen B28-Anschluss geklärt ist.

Zudem brachte Schäfer-Rudolf den im Kreistag diskutierten möglichen Anschluss an die A7 an der Brücke bei Witzighausen ins Spiel, der derzeit geprüft werde. „Da wäre der Aufwand deutlich geringer“, sagte sie.

Die Räte waren hin- und hergerissen zwischen den Vor- und Nachteilen der Tangente, stimmten aber am Ende einstimmig dem Vorschlag der Verwaltung zu. Ein Anschluss an die B28 oder A7 wäre gut für Senden, aber die Osttangente mitsamt der Hoffnung, sie löse alle Probleme sei „unrealistisch“, so Theo Walder (CSU). Auch seine Fraktionskollegen Rainer Strobl und Josef Ölberger sahen keine Möglichkeiten mehr für die Tangente, legen aber ihre Hoffnung auf einen potenziellen A7-Anschluss. Anton Leger (BiSS) war generell dafür, endlich eine Lösung zu finden, die nicht durch Wohngebiete führt – wie auch immer diese aussehe.

Hans-Manfred Allgaier (Freie Wähler) gab zu bedenken, dass die Tangente einmal Bürgerwille aus Wullenstetten war, er jedoch auch sehe, dass die Ausgangslage damals eine völlig andere gewesen sei als heute. Georg Schneider (SPD) sagte: „Das Problem ist, dass laut Gutachten nur die Osttangente eine Lösung für belastete Straßen bringt.“ Dem widersprach Schäfer-Rudolf: „So ehrlich müssen wir glaube ich sein, ’die’ Lösung einer Umfahrung hat Senden einfach nicht.“

