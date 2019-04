13:00 Uhr

Osterkonzert: Mal traditionell, mal fantasievoll

Die Schützenkapelle Wallenhausen und Trachtenkapelle Schießen unterhalten mit abwechslungsreichem Programm bei ihrem Osterkonzert.

Von Stefan Kümmritz

Zwei Kapellen, ein voll besetzter Saal in den Bürgerstuben und ein abwechslungsreiches Programm: Die Schützenkapelle Wallenhausen und ihre Gäste von der Trachtenkapelle Schießen demonstrierten am Ostersonntag, wie spannend und wohlklingend Blasmusik wirklich sein kann.

Die Schießener eröffneten das Osterkonzert recht traditionell mit „So schön ist Blasmusik“ von Erich Becht. Lisa Lecheler, Tochter von Dirigent Alexander Lecheler, moderierte den Auftritt der Trachtenkapelle geschickt mit vielen Informationen über die Komponisten und die dargebotenen Stücke. So erfuhren die Zuhörer unter anderem, dass der „Montana Marsch“ eines der bekanntesten Werke von Heinz Hermannsdörfer ist, der in herausragenden Kapellen, zuletzt bei den Egerländer Musikanten, mitwirkte. Unter der strengen, sicheren Führung von Alexander Lecheler meisterten die Gäste auch schwierige Übergänge in diesem abwechslungsreichen Stück mit Bravour.

Potpourri aus bekannten Melodien

Ein herrliches Potpourri bekannter Melodien bot das Medley „Selections from Mary Poppins“ von Richard M. Sherman. Mit dem im Juni 1974 veröffentlichten One-Hit-Wonder „El Bimbo“ traf die Kapelle den Nerv des Publikums ebenso wie mit dem Evergreen „Puttin’ on the Ritz“ in der Blue-Skies-Version von Irving Berlin, gespielt im Stil einer Big Band.

Nach einer Pause bot die Schützenkapelle Wallenhausen feine Blasmusik, unterstützt von Schlagzeug und E-Gitarre. Dirigent Guido Roelofs moderierte selbst und hatte mit seiner amüsanten, fantasievollen Art immer wieder die Lacher auf seiner Seite. Die Kapelle begann mit dem an Höhepunkten reichen, zwischendurch aber auch fast traurig klingenden und schließlich furios endenden Stück „Dragons fly on the winds of time“ von Larry Neeck.

Die Wallenhauser spielen schwungvolle Filmmusik

Ein weiteres herausragendes Werk war die schwungvolle Filmmusik von „The Wizard of Oz“. Die Kapelle führte diese offensichtlich mit viel Freude auf, auch wenn sie einige schwierige Passagen aufwies. Bei „The Witch and the Saint“ (Steven Reineke) wurde es ganz ernst. In dem Stück geht es um Zwillingsfrauen, von denen eine im Kloster und die andere als Hexe auf dem Scheiterhaufen endete. Ein musikalisches Meisterwerk, das die Wallenhauser exzellent wiedergaben. Sie schafften es, die dramatische Geschichte höchst spannend darzustellen und in geheimnisvoller Stille ausklingen zu lassen.

