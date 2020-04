Ostern in Zeiten von Corona

Das wird ein Ostern, wie wir es noch nicht erlebt haben. Und doch können wir zuversichtlich sein.

Solche Osterfeiertage hat es noch nie gegeben. In den Kirchen finden zwar Gottesdienste statt – aber ohne die Gemeinschaft der Gläubigen. Es gibt keine Familienfeste, keine Ausflüge, keine Konzerte. Viele alte und kranke Menschen bekommen keinen Besuch, sondern bleiben allein zu Hause, im Krankenhaus, im Pflegeheim. Wir müssen Abstand halten und möglichst auf soziale Kontakte verzichten. Es wird kein fröhliches, ausgelassenes Osterfest, sondern ein stilles, eines der Ungewissheit und der bangen Fragen: Wie werden wir die Corona-Krise überstehen? Und wie wird unser Leben dann aussehen?

In Ulm und Neu-Ulm sorgen die unterschiedlichen Regeln teilweise für Verwirrung

Und doch gibt es auch an diesem langen Wochenende, das so anders sein wird, wie es sich die meisten noch vor ein, zwei Monaten vorgestellt haben, Grund zur Zuversicht. Die rigiden staatlichen Maßnahmen, um die Pandemie in den Griff zu bekommen, das Herunterfahren des öffentlichen Lebens und die Ausgangsbeschränkungen, sie scheinen zu wirken. Die Zahl der Infizierten steigt langsamer. Die allermeisten Menschen sind vernünftig und halten sich an die Regeln – auch wenn diese nicht einheitlich sind und gerade im bayerisch-baden-württembergischen Grenzgebiet in Ulm und Neu-Ulm manchmal für Verwirrung sorgen. Das verantwortungsbewusste Verhalten der meisten Bürger ist der wichtigste Schritt hin zu einem Weg aus der Krise.

Es gibt viele Mutmacher im Landkreis Neu-Ulm

Doch nicht nur dies gibt Anlass zu vorsichtigem Optimismus. Es sind die vielen Menschen, die derzeit den Laden am Laufen halten, ob Pflegekräfte, Ärzte oder Kassiererinnen in Supermärkten, Landwirte und Lastwagenfahrer, Bäcker oder Müllmänner. Im Landkreis Neu-Ulm wurden viele Nachbarschaftshilfen ins Leben gerufen. Initiativen helfen Einsamen und Bedürftigen. Kreative Köpfe finden Wege, um über die Runden zu kommen. Das alles sind Mutmacher in einer schwierigen Zeit.

Am Sonntag um 12 Uhr läuten die Glocken aller Kirchen

Und damit spannt sich der Bogen zu den Feiertagen, denn Ostern ist auch ein Fest der Hoffnung und der Zuversicht. Zwar darf diesmal niemand in die Kirche gehen, aber Gottesdienste werden im Internet übertragen und viele Gläubige werden über ein inneres Band miteinander verbunden sein. Wenn am Sonntag um 12 Uhr die Glocken aller Kirchen läuten, ob Münster, St. Johann Baptist oder St. Martin, wird dies ein bewegender Moment sein. Ich wünsche Ihnen frohe und gesunde Ostern.

