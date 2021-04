Pärchenabend eskaliert: Ehefrau schlägt aus Eifersucht mit der Pfanne zu

Zwei Paare treffen sich zu einem Grillabend in einem Kleingarten in Neu-Ulm. Wohl aus Eifersucht eskaliert das Beisammensein. Eine Frau muss ins Krankenhaus.

In einem Kleingarten an der Alten Stadtgärtnerei in Neu-Ulm ist am Samstagabend eine kleine Grillparty eskaliert. Eine Frau schlug nach Angaben der Polizei dabei mit einer Pfanne zu.

Demnach hatten sich zwei Paare in einer Gartenhütte getroffen, um dort zusammen zu grillen und zu trinken. Als dann aber der Alkoholpegel immer weiter stieg, kam es wohl aus Eifersucht zu einem Streit zwischen den Ehefrauen.

Als dann eine der Ehefrauen, eine 41-Jährige, die Gartenhütte verlassen wollte, brannten bei der anderen offensichtlich die Sicherungen durch: Die 44-Jährige ging zunächst mit einer Pfanne auf die 41-Jährige los und schlug ihr auf den Hinterkopf.

Frau schlägt in Neu-Ulm mit der Vodka-Flasche zu

Dann griff laut Polizei der Ehemann der 44-Jährigen ein und "entwaffnete" sie. Doch die war wohl noch nicht fertig: Sie griff nach einer Flasche Vodka und schlug damit der 41-Jährigen unvermittelt auf die Stirn. Was deren Mann in der Zwischenzeit tat, dazu macht die Polizei in ihrer Mitteilung keine Angaben.

Weiter heißt es aber: Die 41-Jährige suchte nach dem Vorfall aufgrund einer Platzwunde und Hämatomen am Kopf ein Krankenhaus auf. Zudem wurde gegen die 44-Jährige ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Ob die beiden Paare jemals wieder zusammen grillen werden, ist fraglich. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: