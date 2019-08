vor 37 Min.

Pakettransporter erfasst Radfahrer: 32-Jähriger verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Paketauto hat sich in Senden ein Fahrradfahrer verletzt.

Dem Polizeibericht zufolge war der Mann am Montagmittag auf dem Fahrradweg entlang der Friedrich-List-Straße unterwegs. Der 32 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters wollte wenden und stieß dabei mit dem Fahrrad so weit zurück, dass er auch über den Fahrradweg fuhr. Dabei übersah er den herannahenden Radfahrer und erfasste diesen mit dem Fahrzeugheck. Der Radler stürzte und verletzte sich am Knie. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 150 Euro. (az)

