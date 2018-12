19:02 Uhr

Pantomime-Duo verzaubert Weißenhorn

Große Geschichten brauchen keine Worte: Bodecker & Neander beschließen die Saison von „Weißenhorn Klassik“. Die beiden Künstler haben beim Besten ihres Fachs gelernt.

Von Florian L. Arnold

Visuelle Kunst ohne Worte zum Abschluss der diesjährigen Saison „Weißenhorn Klassik“: Vielleicht war dieser höchst vergnügliche Abend sogar als Statement gegen die laute Medienwelt zu verstehen, in der das Wort kaum noch Gewicht hat. Bodecker & Neander, zuerst Schüler, dann Assistenten des legendären Pantomimen Marcel Marceau, stehen seit mehr als 20 Jahren gemeinsam auf der Bühne. Ihre in unüberbietbarer Perfektion servierten Kabinettstückchen faszinierten im voll besetzten Weißenhorner Stadttheater vom ersten Moment an, wenn Klopfsignale aus dem Off das Raunen des erwartungsvollen Publikums verstummen lassen und orchestrale Barockmusik die Aufmerksamkeit auf den Bühnenraum lenkt.

Bodecker & Neander lassen im Stadttheater Weißenhorn den Tiger raus

Dort fächern Bodecker & Neander ihre zwar wort-, aber nicht lautlosen Bildwelten auf, bringen das Publikum als Straßenmusiker, Maler und Modell, Dompteur und Gehilfe (und vieles mehr) zum Staunen und – nicht selten – zum Lachen. Alexander Neander schickt resolut als Mann im Tigercape seinen verschüchtert agierenden Partner Wolfram von Bodecker vor, eine zu dressierende Bestie aus ihrem Käfig zu holen – einer Papiertüte. Der „Papiertiger“ aber will nicht aus der Tüte heraus, und so müssen die Dompteure selbst die absurdesten Verdrehungen machen, um der Bestie zu zeigen, wie man es macht: natürlich nur mit wirklich fürchterlicher Grimasse.

Den Trick mit der Rolltreppe gibt es gleich mehrfach

Der Höhepunkt des Abends zeigt Neander als digital zugestöpselten Jugendlichen, der sich zunächst ganz unwillig einer zittrigen Großmutter annimmt, die ihn am Bahnhof um Hilfe beim Koffertragen bittet. Die mit „Berlin“ übertitelte Szene ist rührend und zugleich urkomisch. Wenn Neander wie ein Stummfilmkomiker mit den Augen rollt und vielsagend die Augen hebt, braucht es wahrlich kein Wort, um seine Gedanken zu erraten. Und als tattrige Oma ist Bodecker hinreißend in der subversiven Charmeoffensive, mit welcher der Jugendliche gleich mehrfach zum Koffertragen inklusive mehrmaligen Verpassens des Zuges überredet wird. Hinter der etwa einen Meter hohen Sichtwand in der Bühnenmitte spielt sich die Rolltreppe ab, auf der die beiden Mimen einer nach dem anderen, den Kopf noch ins Publikum gewandt, rucklos gleitend im Boden verschwinden. Ein Kunststück, das man glücklicherweise gleich mehrmals sehen darf, ohne dass es sich abnutzt. Wenn der Junge die alte Dame am Ende erfolgreich in den richtigen Zug gesetzt hat, ist eine wunderbare kleine Geschichte wunderbar zu Ende erzählt worden.

Visuelle „Kammermusik“ nennt Esther Kretzinger diesen gelungenen Abschlussabend ihres diesjährigen Festivals. Und auch wenn Musik nur eingespielt wird, ist die Verbindung zum Festival klar: Hier geht es, wie oft bei „Weißenhorn Klassik“, auch um Schnittstellen von Musik, Theater, Film und anderen Disziplinen. Bodecker & Neanders visuelles Theater jedenfalls lässt das Publikum auch dann eine Geige oder einen Kontrabass hören, wo kein Ton eingespielt wird. Sie entführen die Zuschauer einen Abend lang mit wohltuender Wortbefreitheit aus einer sich immer irrer gebärdenden Medienwelt, in der schnelle Schnitte und krasse Effekte alles sind.

Chapeau vor diesen Magiern der Stille, die ein ganz großes menschliches Panorama zu entfalten verstehen.

Themen Folgen